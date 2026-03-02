Estudiantes presentó su equipo: “Estamos de vuelta”

En instalaciones de uno de los sponsors, el Club Atlético Estudiantes presentó en sociedad al plantel que el venidero viernes debutará en la Liga Federal, significando el regreso a los planos profesionales del básquet argentino.

Juan Emilio Inçaurgarat encabezó la conferencia de prensa en el Complejo Arcos y el presidente “Bataraz” estuvo acompañado por Emilio González, presidente de la Subcomisión de Básquet, Mariano Iglesias, DT del principal equipo y los jugadores que vestirán la camiseta en la venidera temporada de la categoría que otorga dos ascensos a la Liga Argentina.

La jornada tuvo un marco cálido y amistoso, con la presencia de dirigentes, allegados, gente del básquet y representantes de otras disciplinas que se acercaron a compartir este momento tan especial.

“Con un poco más de experiencia uno empieza a disfrutar y este es uno de esos momentos. Hemos pasado momentos muy lindos y momentos muy feos, pero no hay que dejar de insistir”, expresó Inçaurgarat, quien además reconoció que “el básquet fue un tema sensible hace algunos años, porque hay que saber decir que no, pero estamos de vuelta” y destacó que “la Subcomisión ha hecho un esfuerzo terrible”.

Por su parte, González remarcó el desafío organizativo: “Es un torneo que empieza muy cerca de principio de año y con muy poca preparación”, y puso en valor el trabajo colectivo: “Está bueno que todos nos sintamos parte, somos un grupo grande de personas que hace mucho más fácil el trabajo”.

El plantel combina experiencia, identidad y juventud, con una fuerte base de jugadores surgidos en el club y refuerzos de jerarquía, dentro de un proyecto integral alineado a las Formativas. El entrenador Mariano Iglesias explicó la idea que guía este proceso: “La idea era generar sensación de pertenencia, empezar desde la formativa y jugadores que hayan pasado por el club y eso lo aplicamos también al cuerpo técnico”. Además, se mostró confiado: “Estoy contento, trabajo con gente amiga que siempre ha estado dentro del club. El equipo está muy bien, podemos jugar al básquet moderno y somos un equipo con mucho cerebro”.

El DT también fue claro en cuanto a lo deportivo: “El objetivo era clasificar a Play-Off, pero con esta modalidad eso está cumplido; iremos por la localía o por qué no, la clasificación directa”.

Entre los protagonistas, el sentido de pertenencia fue una constante. Franco Piccinelli expresó: “Crecí en el club, empecé a jugar al básquet cuando Estudiantes estaba jugando en esta categoría y estoy muy feliz de jugar en el club del que soy hincha. Espero jugar toda mi carrera acá”.

Santiago Arese reveló cómo se dio su vuelta: “Cuando me llamó Federico Marín no lo pensé mucho y cuando hablé con Mariano Iglesias me terminé de convencer”.

Otro de los jugadores que volverá a representar a Estudiantes, Mateo Framiñan también destacó el regreso: “Estoy contento de volver, me trataron muy bien. Se armó un lindo grupo y espero una buena temporada”.

Por su parte, Adriano Maretto, uno de los refuerzos, valoró la organización: “Desde el primer minuto nos hicieron sentir a gusto y se nota que es un club muy ordenado”.

Y si hay una voz que sintetiza el espíritu de este regreso es la de Federico Marín. Emocionado por la convocatoria, afirmó: “Me emociona esta cantidad de gente, no me doy cuenta de lo que estamos logrando”. También dejó en claro su motivación personal: “Estoy acá por Luca”.

“Estudiantes es más grande de lo que creemos. Si no hay apoyo es imposible iniciar cualquier proyecto y este año lo tenemos para afrontar este tipo de competencias”, aseguró el máximo referente del “Bata”.

Hoy, vive el desafío desde un lugar especial: “Estoy disfrutando desde los dos lados, jugando y colaborando. El objetivo es hacer crecer al básquet de Estudiantes y cuanta más gente haya más fácil es”.

En ese crecimiento, el Maxigimnasio vuelve a ser protagonista. Con obras y mejoras recientes que lo ponen en valor, el “Bata” volverá a competir en un estadio icónico e impecable, el mismo que supo vibrar en noches inolvidables y que hoy se prepara para latir otra vez, será el viernes desde las 21:15 cuando se redite el “Clásico de la Ciudad”.

Fuente: Prensa CAE