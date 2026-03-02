Turismo Pista: la legión olavarriense corrió en Toay

Pilotos de Olavarría corrieron en Toay la 2° fecha del campeonato de Turismo Pista y la mejor colocación fue para Nicolás Rojas.

Nicolás Rojas, en la Clase 1, fue el mejor olavarriense del fin de semana al finalizar en la 5° colocación de una reñida final.

El olavarriense fue protagonista de la carrera y estuvo muy cerca del podio, mientras que Martín Collodoro debió abandonar.

En la Clase 2, Valentino Spinella finalizó en la 6° colocación luego de ganar la segunda serie más rápida de la jornada sabatina y hacerle frente a una falla de su Ford Ka Nº6 que lo relegó algunas posiciones en plena final.

Por otro lado, Gabriel Melián también se ubicó en el Top10, al ver la bandera a cuadros en la 9° colocación.

Por último, en la división mayor, Nicolás Pezzuchi fue 8°, Nicolás Benito terminó 18° y otra vez abandonó Santiago Tambucci.