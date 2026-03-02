Olavarrienses en Liga Argentina: derrota de Unión como local

Unión de Mar del Plata volvió a perder en condición de local en la segunda categoría del básquet nacional. Fue ante el líder del grupo.

El “Quincho” cayó 81 a 68 ante Central Entrerriano en el Polideportivo Islas Malvinas. El líder de la Conferencia Sur estiró su buen momento para sumar siete triunfos consecutivos ante un elenco marplatense que sumó su 17° derrota de la temporada.

Mateo Macrini, en Unión, sumó 13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero en 21:34 minutos y fue uno de los jugadores destacados.