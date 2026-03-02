Torneo Unión Deportiva Regional: los resultados de Sub21

Las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completaron la 2° fecha para la categoría Sub21.

Con goles en todos los partidos se completó un nuevo fin de semana para la categoría telonera de la Primera División en las cuatro zonas.

Los resultados:

Zona A

Espigas 1 (Mónaco) - Boca 3 (Di Spalatro y Montinez -2-)

Loma Negra 3 (Haedo, Tevez y Fitipaldi) - Cemento Armado 3 (Gatti y Bermay -2)

Colonias y Cerros 1 (Luna) - Alumni 0

Balonpié 4 (Menéndez, García y Viola -2-) - Independiente 1 (Darino -penal-)

Zona B

Racing A. Club 6 (Pino -2-, Dolezor, Ramos, Spitale, Boivin) - Jorge Newbery 0

San Martín 0 - A. Hinojo 1 (Montoya)

Vélez 0 - Juventud 1 (Díaz)

Barracas 1 (Tapia) - Sportivo Piazza 3 (Papuk, Pardo y Giovi)

Zona C

Ferro C. Sud 3 (Fluxa, Montero y Ortiz) - Urdampilleta 0

Lilán 4 (Torres, Correa, Alegre y Despoux) - Sierra Chica 0

Casariego 1 (Gallo) - Bancario 0

Ingeniero 0 - El Fortín 5 (Rodríguez -2-, Gómez, Occhi y Gómez)

Zona D

Platense 0 - Embajadores 5 (Radamán, Tejada, Pérez -2- y Pintos)

Pirovano 5 (Oyesqui -2-, Caron, Torres y Ponce) - Racing de La Madrid 2 (Mañero y Pezet)

Empleados de Comercio 2 (López y Bedatou) - Estudiantes 1 (Martínez)

Bull Dog 1 (Fernández) - Municipales 2