Lunes 02 de Marzo de 2026
Olavarría
 2 de Marzo de 2026

Torneo Unión Deportiva Regional: los resultados de Sub21

Durante el transcurso del fin de semana, a la par de la disputa de la programación de Primera División, el Torneo Unión Regional Deportiva completó los duelos de Reserva.

Foto: Verito Fotografías

Las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completaron la 2° fecha para la categoría Sub21.

 

Con goles en todos los partidos se completó un nuevo fin de semana para la categoría telonera de la Primera División en las cuatro zonas.

 

Los resultados:

Zona A

Espigas 1 (Mónaco) - Boca 3 (Di Spalatro y Montinez -2-)

Loma Negra 3 (Haedo, Tevez y Fitipaldi) - Cemento Armado 3 (Gatti y Bermay -2)

Colonias y Cerros 1 (Luna) - Alumni 0

Balonpié 4 (Menéndez, García y Viola -2-) - Independiente 1 (Darino -penal-) 

 

Zona B

Racing A. Club 6 (Pino -2-, Dolezor, Ramos, Spitale, Boivin) - Jorge Newbery 0

San Martín 0 - A. Hinojo 1 (Montoya)

Vélez 0 - Juventud 1 (Díaz)

Barracas 1 (Tapia) - Sportivo Piazza 3 (Papuk, Pardo y Giovi)

 

Zona C

Ferro C. Sud 3 (Fluxa, Montero y Ortiz) - Urdampilleta 0

Lilán 4 (Torres, Correa, Alegre y Despoux) - Sierra Chica 0

Casariego 1 (Gallo) - Bancario 0 

 

Ingeniero 0 - El Fortín 5 (Rodríguez -2-, Gómez, Occhi y Gómez)

Zona D

Platense 0 - Embajadores 5 (Radamán, Tejada, Pérez -2- y Pintos)

Pirovano 5 (Oyesqui -2-, Caron, Torres y Ponce) - Racing de La Madrid 2 (Mañero y Pezet)

Empleados de Comercio 2 (López y Bedatou) - Estudiantes 1 (Martínez)

Bull Dog 1 (Fernández) - Municipales 2

 

