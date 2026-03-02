Villamayor y De Vega lograron buenos resultados | Infoeme
 - 2 de Marzo de 2026 | 18:16

Villamayor y De Vega lograron buenos resultados

Durante el transcurso del fin de semana se completó una nueva fecha del TC Mouras y fue con buen suceso para Nicolás Villamayor que terminó dentro de los 10 mejores. También Andrés De Vega logró ver la bandera a cuadros en el Procar 4000.

El TC Mouras corrió la 2° en el autódromo Municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay y en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, tuvo lugar la Final de la divisional «A» del Procar 4000, competencias que contaron con participación olavarriense.

 

Nicolás Villamayor finalizó décimo en la segunda fecha del certamen 2026 del TC Mouras que se corrió en Entre Ríos. La prueba sobre 13 giros fue para Nicolás Jaime.

 

Por otro lado, Andrés De Vega, consiguió el 14º puesto en la Final A del Procar 4000 en el estreno de la competencia en el 2026. Emmanuel Pérez Bravo ganó la carrera.

 

