Olavarría sumó nuevos entrenadores de vóley | Infoeme
Lunes 02 de Marzo 2026 - 19:14hs
32°
Lunes 02 de Marzo 2026 - 19:14hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 2 de Marzo de 2026 | 16:17

Olavarría sumó nuevos entrenadores de vóley

El pasado fin de semana, Olavarría sumó nuevos entrenadores de vóley luego de que aprobaran el Curso Nacional.

Entrenadores y entrenadoras se dieron cita en 9 de Julio donde se dictó el Curso Nacional 1 de entrenador de Vóley y fue con presencia olavarriense.

 

Durante cuatro días, el Curso Nacional 1 de entrenadores y entrenadoras de Vóley reunió a los profesionales para un “finde” de capacitación.

 

En representación de Racing Atletic Club, Joaquín Vigo, Facundo Mizi y Selena Rigo lograron su título. 

 

Previamente, el profesor Nicolás Sánchez fue partícipe de un curso provincial en la ciudad de 9 de julio Club San Martín y logró aprobar la parte teoría y práctica sin inconvenientes llegando así a obtener su certificación de Entrenador Provincial 2.

 

Fuente: RAC Vóley

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME