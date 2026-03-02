Olavarría sumó nuevos entrenadores de vóley

Entrenadores y entrenadoras se dieron cita en 9 de Julio donde se dictó el Curso Nacional 1 de entrenador de Vóley y fue con presencia olavarriense.

Durante cuatro días, el Curso Nacional 1 de entrenadores y entrenadoras de Vóley reunió a los profesionales para un “finde” de capacitación.

En representación de Racing Atletic Club, Joaquín Vigo, Facundo Mizi y Selena Rigo lograron su título.

Previamente, el profesor Nicolás Sánchez fue partícipe de un curso provincial en la ciudad de 9 de julio Club San Martín y logró aprobar la parte teoría y práctica sin inconvenientes llegando así a obtener su certificación de Entrenador Provincial 2.

