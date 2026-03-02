Jugadoras olavarrienses, en un campus en Tandil | Infoeme
Lunes 02 de Marzo 2026 - 19:15hs
32°
Lunes 02 de Marzo 2026 - 19:15hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 2 de Marzo de 2026 | 16:28

Jugadoras olavarrienses, en un campus en Tandil

Durante la jornada del último sábado, jugadoras de la Asociación Olavarriense de Vóley fueron convocadas a un campus de observación.

Siete jugadoras olavarrienses participaron en la observación de la selección bonaerense Sub16 que se realizó en Tandil.

 

La actividad a cargo de los entrenadores Juan Esparraguera y Alejandro Tisera significó el inicio de las observaciones para seleccionar las jugadoras que participarán en el Campeonato Nacional Sub16, del 23 al 27 de junio en Comodoro Rivadavia.

 

Guadalupe Kuhn, Bernabela Defos y Sofía Yapour de Estudiantes y Manuela García, Catalina Gisler, Agustina Brunetti y Alma Gómez de Pueblo Nuevo fueron las representantes locales que dijeron presente en el preselectivo.

 

Fuente: Prensa AOV

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME