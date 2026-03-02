Jugadoras olavarrienses, en un campus en Tandil

Siete jugadoras olavarrienses participaron en la observación de la selección bonaerense Sub16 que se realizó en Tandil.

La actividad a cargo de los entrenadores Juan Esparraguera y Alejandro Tisera significó el inicio de las observaciones para seleccionar las jugadoras que participarán en el Campeonato Nacional Sub16, del 23 al 27 de junio en Comodoro Rivadavia.

Guadalupe Kuhn, Bernabela Defos y Sofía Yapour de Estudiantes y Manuela García, Catalina Gisler, Agustina Brunetti y Alma Gómez de Pueblo Nuevo fueron las representantes locales que dijeron presente en el preselectivo.

Fuente: Prensa AOV