Los resultados de Veteranos

En diferentes escenarios, la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó la continuidad del primer torneo del año en sus tres categorías.

En la Categoría +42 se jugó la 9° fecha y se destacó la amplia goleada de Loma Negra, mientras que en +50 y +55, fue turno de la 8°.

Los resultados:

+42

Deportivo Fran 0 – 0 Mariano Moreno

Deportivo Olavarría 0 – 1 (Díaz) El Provincial

Club Hinojo 2 (Angelet¬ti, Nardini) – 4 (Meira -2-, Saloiña, Schroh) San Martín

Santa Catalina 2 (Álvarez -2-) –2 (Berg, Sberuga) Molino Viejo

Tercer Tiempo 5 (Rueda -2-, Savage, Baca, Cavalleri) – 0 Santa Águeda

Amanecer Argentino 2(Kremer -2) –2 (Grasetti, Leguizamón) Santa Luisa

Villa Magdalena 5 (Bargas, Domínguez, Márquez, Sansberro, Sobarzo) – 1 (Ramos) Sociedad de Fomento Mariano Moreno

10 de Junio 1 (Balbuena) – 5 (Fernández, Leiva, Ordoñez, Zamudio -2-) Lo Viejo Funciona

Loma Negra 16 (Alonso -3-, Becker, Campbell -2-, García -3-, Goroso, Gortari, Montero -4-, Toro) – 0 Villa Aurora

Ferro Seniors 1 (Vivas) – 2 (Velázquez) La Candela

+50

Pinturas Norres 1 (Rodríguez) – 2 (castro, Ripoll) Peña de Boca

Sociedad de Fomento Los Robles 1 (Quintero) – 2 (Dentaro -2-) Carboneros

Pueblo Nuevo 4 (Arena, Coumeig, Slvareschi, Doucede) – 1 (Ríos) Complejo El Indio

El Fortín 2 (Aranzabal, Del Zotto) – 2 (Ponce, Violante) Los Tigres

Truck Vial 2 (Bueno, Figeiredo) – 2 (Cardilo, Cortéz) La Candela

+55

Viajantes 1 (Salguero) – 1 (Mazzei) Veteranos Continentales

Carboneros 2 (Baliño -2-) – 3 (Paredes -2-, Burgos) Independiente Loma Negra

El Fortín 1 (Modarelli) – 0 Defensores de Hinojo

La Candela 1 (Detzel) – 2 (Cucaresse -2-) Agrupación Malvinas

Pueblo Nuevo 3 (Daffara, Della Rodolfa, Robledo) – 3 (Lavalle -2-, Mourlas) Mecánica Cortez

Mariano Moreno 6 (González -5-, Blasón) – 1 (Aguirre) Ferro

Camioneros 2 (Herrera -2-) – 1 (Anselmo) Club Espigas

La Tradición 0–4 (Andreu -3-, Venzi) Independiente de Chillar

Libre: Club Hinojo