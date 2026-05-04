Un balance de la Vuelta al Municipio y el análisis de todo a lo que llega Deportes

El subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet trazó un balance sobre la 37º edición de la Vuelta al Municipio desarrollada el pasado viernes y además hizo un análisis de distintas cuestiones que tienen que ver con el área, tanto en materia social como deportiva.

“El balance es más que positivo. Tuvimos récord de inscripciones, superando los 1000 corredores en las instancias de 5K y 10K y más de 80 personas que se inscribieron para poder participar en el mountain bike. Y en lo que tiene que ver con ese día se pudieron cumplir los horarios y las pruebas se desarrollaron con normalidad” destacó Arouxet, quien además puso de relieve la “complicidad” del factor climático, que “permitió que mucha gente pudiera pasar una linda mañana y tarde en el Parque Helios Eseverri”.

Ponderó la cantidad de inscriptos que tuvieron los 3K, el circuito social y recreativo por excelencia: “Fue todo muy fluido, muy lindo. El comportamiento del público fue impecable, fundamentalmente durante el desarrollo de las competencias -que tienen su riesgo- y acompañó en gran cantidad” valoró.

“Veíamos por cada corredor, corredora o participante una familia o amigos detrás alentando, acompañando. También pudimos apreciar que se quedaron hasta que terminó toda la jornada, alrededor de las tres y media, 4 de la tarde, tomando mate, compartiendo la tarde y disfrutando de esta fiesta que tenemos los olavarrienses” describió el titular de Deportes.

La del viernes fue la tercera edición de la Vuelta bajo el mandato del intendente Wesner y la primera en este historial -que va por las cuatro décadas- que el pedestrismo compartió la jornada con el MTB.

Arouxet consideró la “convivencia” entre ambas disciplinas como “muy buena. Nosotros lo habíamos planificado con distintos horarios, precisamente porque el mismo circuito se utilizó para las dos disciplinas y por lo tanto no iban a poder compartirlo en el mismo tiempo, así que se pautó la largada del mountain bike a las 10 de la mañana y una vez terminada esa prueba se desarrolló el pedestrismo a partir de las 11”.

“Vimos algunos competidores que primero disputaron la competencia de MTB y luego corrieron la prueba pedestre” añadió.

Aprovechó la oportunidad para agradecer y resaltar el trabajo de distintas áreas de la administración municipal, además en lo específico de Deportes: “Esto se piensa mucho antes, es un trabajo planificado y no es casualidad que haya crecido tanto la Vuelta al Municipio hasta convertirse en una referencia regional".

"Nada sería posible sin el trabajo de los profesores, las profesoras y los administrativos de la subsecretaría de Deportes y también de las demás áreas como Salud, Tránsito, Cultura, Turismo, Desarrollo Económico, Diseño, que nos permitieron avanzar con muchas cuestiones que tienen que ver con la organización para que el día de la prueba podamos tener una fiesta como tuvimos el viernes” expuso.

El trabajo social

El profesor Arouxet está al frente de la subsecretaría de Deportes en un contexto social cada vez más apremiante, que dificulta el acceso de una porción para nada menor de la población a la actividad física en ámbitos privados.

“Desde que asumió el intendente Wesner nosotros tenemos como política de estado llegar a lo territorial y darles la posibilidad a aquellos que no pueden acceder a la actividad física de manera privada. La actividad deportiva es totalmente gratuita en el ámbito municipal” dijo.

“Lo que venimos viendo es que en este último tiempo se nota mucho más la necesidad de hacer actividad física. No son momentos sencillos en lo económico, ello repercute en lo social y se incrementó la demanda de espacios que no tengan costo, que sean gratuitos” añadió.

“Nuestras actividades sistemáticas tanto con niños, con adultos mayores y con adultos, así como esta Vuelta al Municipio, tienen como objetivo que sean la puerta de entrada para poder sumarse a una actividad, que sea un momento de encontrarse, de juntarse, de estar con otros, de no quedarse en casa encerrados frente a una pantalla” reflexionó.

En este plano, sumó que “la subsecretaría de Deportes busca estar en cada uno de los barrios y darle a la gente la posibilidad de hacer una actividad saludable y fundamentalmente mejorar o ayudar al buen ánimo de los vecinos y vecinos”.

La pista y el “Maradona”

En otros resortes de su gestión, Arouxet ponderó la actividad que el Municipio lleva adelante en la pista atlética ubicada en el Parque Avellaneda y el movimiento generado en un sector de la Ciudad por el complejo socio - deportivo y cultural “Diego Maradona” en el reciclado predio del ex Matadero Municipal.

“Nosotros tenemos en la pista actividad propia, pero también con mucha actividad tanto de los CEFs, como del Instituto de Educación Física, del equipo competitivo de El Fortín y de equipos de fútbol que la utilizan para hacer algunos entrenamientos específicos” marcó.

“El atletismo es una disciplina que no requiere de mucho costo para practicarlo, pero sabemos que en el país no es un deporte masivo. Es una actividad compleja porque es individual, y todos los deportes individuales son más duros en cuanto al entrenamiento, para viajar a las competencias” reseñó Arouxet.

“Nos gustaría que tenga más actividades. De hecho, nosotros en años anteriores hemos hecho festivales atléticos. Este año hicimos un torneo en el mes de marzo; siempre estamos tratando de hacer actividades que nos permitan que más vecinos y vecinas se sumen” agregó.

Arouxet recordó que durante 2026 la gestión que encabeza el intendente Wessner destinó fondos para completar esa pista. Cuando se inauguró quedaron etapas pendientes de construcción que se completaron con los espacios de lanzamiento y de salto.

El subsecretario de Deportes habló también sobre el rol del Complejo Maradona, a casi un año de su inauguración en agosto de 2025.

“Este año se ha logrado tener mucha actividad durante la mañana y la tarde. En la semana no solamente acceden vecinos y vecinas del barrio, sino que también de otros barrios de la Ciudad. Nosotros estamos además en 25 barrios dando fútbol; los días sábados con distintas categorías jugamos ahí el torneo y eso le da un marco muy lindo para que pueda también acompañar la familia. Tuvimos un encuentro inter CEFs y un encuentro de escuelitas del que participaron también distintas instituciones” destacó

“Nuestra intención como administración comunal es que los olavarrienses puedan apropiarse cada vez más de estos espacios” remarcó Arouxet.