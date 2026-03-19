Rugby: el “Bata” jugó entre sí para sumar minutos

Estudiantes se prepara para ser, nuevamente, protagonista en las competencias organizadas por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y como forma de preparación disputó un amistoso interno.

CAE Negro enfrentó a CAE Blanco en la jornada del último sábado, en un encuentro que sirvió para seguir sumando minutos de juego de cara al inicio del torneo.

El partido, que se jugó con intensidad, pero dentro de un clima muy ameno, ofreció un excelente espectáculo para quienes se acercaron a acompañar al equipo. Ambos conjuntos mostraron buen ritmo, dinámica y momentos de muy buen juego colectivo, en un duelo que fue creciendo con el correr de los minutos.

Con el correr del encuentro el CAE Negro logró imponerse en el marcador y finalmente se quedó con la victoria por 31-21 sobre el CAE Blanco.

El próximo desafío para el “Bata” será el debut en el torneo de la UROBA, cuando visite el próximo fin de semana a Remo de Azul, en lo que marcará el inicio de un nuevo camino en la competencia regional.

Fuente: prensa CAE