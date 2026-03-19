Buen número de golfistas para el Medal Play de mitad de semana

En el campo de golf del Club Estudiantes, y ante un buen número de participantes divididos en tres categorías, se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos.

Martiniano Díaz Oviedo con 34 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y lo escoltaron en el podio Iván Recabarren con 35 golpes y Adolfo Mosescu con 36 golpes.

En De 14 a 24, la victoria fue para Fabián Palacios con 31 golpes con Uma Springer y Marcelo Alonso con 34 golpes como escoltas.

Por último, en De 25 al Máximo, Ricardo De Beláustegui con 31 golpes se quedó con el 1° lugar. Felipe Arenas y Ricardo Tresarrieu con 32 golpes completaron el podio.

La actividad continuará el “finde” con doble jornada, el sábado, con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “The Player” y luego, el lunes no laborable habrá un Medal Play 9 hoyos, Torneo “Game”.

Fuente: Prensa CAE