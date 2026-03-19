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 - 19 de Marzo de 2026 | 17:22

Buen número de golfistas para el Medal Play de mitad de semana

En la jornada del último miércoles, un buen número de deportistas completó el tradicional “Torneo de los Miércoles”. Martiniano Díaz Oviedo, Fabián Palacios y Ricardo De Beláustegui se quedaron con los triunfos.

En el campo de golf del Club Estudiantes, y ante un buen número de participantes divididos en tres categorías, se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos.

 

Martiniano Díaz Oviedo con 34 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y lo escoltaron en el podio Iván Recabarren con 35 golpes y Adolfo Mosescu con 36 golpes.

 

En De 14 a 24, la victoria fue para Fabián Palacios con 31 golpes con Uma Springer y Marcelo Alonso con 34 golpes como escoltas.

 

Por último, en De 25 al Máximo, Ricardo De Beláustegui con 31 golpes se quedó con el 1° lugar. Felipe Arenas y Ricardo Tresarrieu con 32 golpes completaron el podio.

 

La actividad continuará el “finde” con doble jornada, el sábado, con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “The Player” y luego, el lunes no laborable habrá un Medal Play 9 hoyos, Torneo “Game”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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