Iniciaron los Selectivo APA y hubo título olavarriense

En Catamarca inició el certamen que organiza la Asociación de Pádel de Argentina para conformar los selectivos de Menores que representarán al país en diferentes competencias.

De cara a lo que será el Panamericano de Menores, en Catamarca inició el clasificatorio con buenas actuaciones locales y la consagración de Jazmin Dos Santos en Sub16 tras vencer en la Final a Mía Irázabal. Además, Dos Santos participó en la categoría Sub18 cayendo en primera ronda.

La delegación olavarriense también contó con la participación de Francisco Buey que cayó en Cuartos de Final en Sub14 B y Victoria Buey que perdió en primera ronda.

Por último, Tomás Zaffora llegó hasta los Octavos de Final en Sub18 y Sara Irazábal se despidió en los Cuartos de Final en Sub12.

Fuente: Prensa ACOP