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La Pista Municipal recibe el “Torneo Atlético de Otoño”

La Pista Municipal de Atletismo se prepara para recibir el “Torneo Atlético de Otoño Ciudad de Olavarría”.

El próximo sábado 4 de abril, y con la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría y El Fortín, se llevará a cabo un torneo de atletismo. 

 

Con el objetivo de seguir ofreciendo propuestas que promueven la realización de prácticas saludables se correrá el “Torneo Atlético de Otoño Ciudad de Olavarría”.

 

La actividad se iniciará a partir de las 10 horas y contemplará la realización de pruebas de pista y campo para todas las edades, desde los 3 hasta los 18 años. En la ocasión, además de las competencias de fondo y velocidad, tanto individuales como colectivas, se llevarán a cabo, por ejemplo, pruebas de salto y lanzamiento en los sectores que meses atrás fueron reacondicionados desde la comuna para albergar este tipo de eventos.

 

Aquellas personas interesadas en participar pueden comunicarse vía WhatsApp al 2284 356168.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

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