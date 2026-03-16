Blanca Grande celebró su 113º aniversario a pleno sol y tradición

Durante el mediodía y la tarde de este domingo Blanca Grande celebró junto a su comunidad y visitantes que arribaron de distintos puntos de todo el Partido su 113º aniversario, un evento que supo unir la tradición y la historia de la localidad rural a través de diversas propuestas que se prolongaron durante toda la jornada con un gran acompañamiento de público. El intendente Wesner, junto a integrantes de su gabinete, participó de los festejos.

La actividad se inició alrededor de las 12 horas, con el acto protocolar que se llevó a cabo en la plaza Antonio Spicoli, encabezado por el jefe comunal, quien estuvo acompañado por la Delegada Municipal Claudia Ricci. Además, estuvieron presentes funcionarios municipales, referentes institucionales y comunidad en general.

“Son 113 años de vida, tanta historia, qué lindo presente y qué lindo que nos encuentre en este almuerzo, en esta celebración de cumpleaños. Qué honor y orgullo celebrar juntos en este nodo ganadero que tiene tanto que ver con nuestro entramado productivo”, enfatizó el intendente Wesner al tomar la palabra y saludar a las personas presentes.

“Este pueblo tan lindo que nos convoca y nos abraza siempre, que nos recibe tan, pero tan bien. Sinceramente, no quiero olvidarme de algo que hemos puesto a disposición de los hijos e hijas de los trabajadores rurales, que es la residencia estudiantil rural que acabamos de inaugurar, que está abierta la inscripción y que es para ustedes. Lo pensamos en eso que venimos diciendo de volver a abrazar a Olavarría de afuera para adentro. Estamos para continuar acompañando el desarrollo productivo de esta zona tan linda que tiene el partido de Olavarría. Feliz cumpleaños Blanca Grande”, concluyó el intendente de Olavarría.

Posteriormente, se llevó a cabo el tradicional corte de tortas, que fue antesala además para la entrega de reconocimiento a vecinos y vecinas por su labor, acompañamiento y aporte al desarrollo de la localidad rural. Se distinguió a Marina Seitz, Leonela Porcel Calvo, Yanina Maidana, Marta Cañete, Carlos Gargaglione, Jose Cañete y María Celeste Zimmerman.

Luego se desarrolló un almuerzo campestre, que contó con una variada oferta gastronómica mediante stands que estuvieron a cargo de instituciones locales. De manera paralela se dio inicio a las presentaciones artísticas y musicales que incluyeron la presentación del grupo de danzas alemanas, Nicolás Centineo y Los Kumbieros.

Vale mencionar que, a la par, durante toda la jornada se contó además con un paseo de artesanos y emprendedores.