Cambios en la obra de la red cloacal del barrio 10 de junio

El Municipio informó que debido a inconvenientes en el suelo en la zona avenida Pellegrini, entre Canaveri y Rendón, en el marco de la obra de extensión de la red cloacal en el barrio 10 de Junio, desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se está llevando a cabo el análisis de alternativas técnicas y económicas más convenientes para poder avanzar con dicha obra.

Además, buscarán normalizar la circulación vehicular en la avenida Pellegrini, en el sector delimitado por la calles Canaveri y Rendón.

De acuerdo con lo que se detalló, el lugar afectado corresponde a la extensión vertical del talud donde a futuro se colocarán las cañerías correspondientes al colector de la red.

La inestabilidad del suelo, de características limo-arcillosas, ocasionó un socavamiento que motivó la necesidad de implementar modificaciones técnicas al plan de obras inicial.

El tránsito en el carril con dirección hacia Pueyrredón será desviado por Canaveri hacia Antártida Argentina y se podrá retomar la avenida por Rendón. El carril contrario no presentará modificaciones. Se recuerda la prohibición de girar a la izquierda en avenidas.

Desde el Municipio indicaron que se está trabajando para resolver los inconvenientes a la mayor brevedad posible.