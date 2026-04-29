Con proveedores de Olavarría, vendían droga desde un geriátrico en Azul

En una investigación encabezada por la Justicia Federal y las fuerzas especializadas, fue desmantelada una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en Azul y extendía sus ramificaciones hasta Olavarría.

La causa se inició en octubre del año pasado y fue impulsada por la Fiscalía Federal local, con intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Azul.

El dato que encendió las alarmas fue tan inesperado como alarmante: una vecina azuleña utilizaba no solo su domicilio particular ubicado en la zona de calle Comandante Franco al 700, sino también un geriátrico del que ella es su propietaria y funcionaba en una vivienda en calle Corrientes al 500 de Azul, para la comercialización de estupefacientes. En ese lugar convivían personas de la tercera edad, lo que agravó aún más la gravedad del caso.

Tras tareas de inteligencia, seguimientos y registros fílmicos, se pudo establecer que el geriátrico era solo usado como punto de venta y no de ocultamiento. Así se logró identificar a los presuntos proveedores, dos individuos oriundos de Olavarría, quienes abastecían a la principal investigada.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del Dr. Gabriel Di Giulio, ordenó una serie de allanamientos simultáneos, requisas personales y medidas sobre vehículos vinculados a la causa.

El resultado fue contundente y los efectivos lograron interceptar una operación de compra-venta en curso, interceptando a un sujeto (comprador) junto a la principal investigada en la ciudad de Azul. El ingreso al domicilio permitió el secuestro de clorhidrato de cocaína —tanto fraccionada como en trozos—, dinero en efectivo, telefonía celular, balanzas de precisión y otros elementos clave que confirmaron la actividad ilícita.

En paralelo, los procedimientos se extendieron a Olavarría, donde se allanaron viviendas ubicadas en calle 142 y Lamadrid, y en Alsina al 1300. Allí también se incautaron armas, estupefacientes, dispositivos móviles, dinero y material probatorio fundamental para la causa, consolidando el cuadro acusatorio contra los implicados.

Los detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales de la región, quedando a disposición de la Justicia Federal mientras avanzan nuevas medidas procesales.

Asimismo, se aguarda que se otorguen cupos para el alojamiento de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal.