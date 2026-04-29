Correo Argentino: ola de despidos y paro de 48 horas

El conflicto en el Correo Argentino cruzó un punto de no retorno. En las últimas horas, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) denunció una ola de despidos masivos que afecta a sucursales de todo el territorio nacional. Según el gremio, la empresa comenzó a enviar telegramas bajo la figura de "injurias laborales graves", una maniobra que la organización califica como una "campaña del terror" inédita en tiempos democráticos. Desde la organización aseguran que la empresa busca disciplinar a los trabajadores tras las medidas de fuerza anunciadas este lunes.

La situación no solo afecta la estabilidad de las familias trabajadoras, sino que, según el comunicado oficial emitido este lunes, la magnitud de las cesantías dejó «sin operación plantas enteras», lo que anticipa un colapso inminente en el servicio postal público.

Un plan de lucha con fecha de huelga general

El gremio había lanzado esta semana un paquete de medidas de fuerza, respaldado por el reciente Congreso Nacional de la entidad realizado en Santa Fe, que, no solo se sostendrá tras los despidos, sino que irá en aumento:

Desde el 27 de abril: Estado de alerta permanente y trabajo a reglamento.

30 de abril: Movilización masiva en conjunto con la CGT.

4 y 5 de mayo: paro total de actividades por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

“Salarios de indigencia” y promesas rotas

Desde la conducción que encabeza Alberto Cejas, señalan que el trasfondo de estos despidos es un intento de disciplinar el legítimo reclamo por una recomposición de ingresos. El gremio sostiene que los trabajadores perciben hoy «salarios de indigencia» y denuncian el cinismo de los directivos mientras ajustan la plantilla, hablando de alcanzar un supuesto «punto de equilibrio» y mejoras en la productividad.

“Nuestro máximo pecado fue levantar la voz ante la injusticia de un salario de indigencia y la decepción por las promesas incumplidas de un Directorio”, apuntaron desde la entidad gremial en su descargo.

Más allá de la urgencia por las reincorporaciones, FOECYT mantiene firme su pliego de reivindicaciones. La organización exige el pago de un bono extraordinario de $840.000, distribuido en cuatro cuotas, para intentar frenar la licuación del poder adquisitivo del sector.

Asimismo, rechazan cualquier imposición unilateral de la empresa y demandan la reapertura inmediata de las paritarias. Con plantas paralizadas y el envío de telegramas aún en curso, el sindicato advirtió que no habrá tregua: “No vamos a resignar puestos de trabajo, vamos a luchar por la reincorporación de todos y cada uno de los afectados”. (Con información de Mundo Gremial)