El fútbol del interior mueve 290 mil millones de pesos por año

El contador y magister Claudio Salas, investigador de la Universidad Nacional de San Luis y titular del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales de esa casa de altos estudios presentó el pasado sábado en la III Reunión de Dirigentes celebrada en Córdoba un trabajo sobre el impacto del fútbol del interior en sus comunidades.

El dato más impactante derivado de este trabaja es que los clubes del interior impulsan un movimiento económico de entre 280 y 290 millones de pesos por año.

El objetivo de esta investigación fue elaborar un mapa socioeconómico del fútbol del interior. “La intención es mostrarles mucho de los números que hemos encontrado en este trabajo” se presentó el contador Salas, en una exposición de casi 25 minutos.

El trabajo surgió a mediados de 2025 como producto de un convenio firmado entre la Universidad Nacional de San Luis y el Consejo Federal con el objetivo de conocer cuánto mueve y qué es lo que mueve el fútbol de interior del país.

“Cuando empezamos a analizar esto lo primero que contemplamos es cuántos pesos mueve y como todo docente universitario lo primero que hicimos fue buscar quién había estudiado el tema y acá nos llevamos la primera sorpresa: no existía ningún estudio que ofrezca datos acerca de los clubes del interior” planteó el contador Salas.

Sólo existe un trabajo de la universidad de Buenos Aires, que aplica sólo a algunas instituciones de la primera división del fútbol argentino y tomaron como base de datos los balances. En América Latina no hay registros de trabajos de esta índole.

De este trabajo se ocuparon economistas, licenciados en administración de empresas, contadores, programadores que trabajaron en los softwares.

“Empezamos con un cuestionario, una especie de encuesta que tenía más de 100 preguntas y que muchos las respondieron y hemos trabajado con más del 40% de los clubes de la República Argentina” reveló el investigador.

Se relevaron 2100 clubes, 233 Ligas, 23 provincias. “En ese cuestionario nosotros tocamos varios ejes. Primero lo patrimonial: ingresos, gastos, situación financiera, deudas, pero además apuntábamos también a infraestructura, participación en categorías federadas y todas las actividades sociales que podía tener cada uno de los clubes” apuntó.

Del relevamiento surgió un modelo propio de medición de esos datos. “Decidimos mostrar dos números por cada provincia: un indicador económico y un indicador social” expuso y “toda esa base de datos -añadió- la transformamos en números”.

En indicador económico está compuesto por cuatro índices: el de actividad económica directa (gastos operativos, empleados, participación federada); solidez y capacidad financiera (presupuesto, patrimonio, endeudamiento, capacidad de inversión); impacto económico territorial (consumo local, apoyos públicos, sponsoreo privado y articulación territorial) y aporte comunitario y base social (base de socios, redes, vínculos con actores privados).

El mismo esquema se utilizó con el indicador social, con cuestiones como la accesibilidad y la inclusión, los servicios comunitarios que brinda el club, la cantidad de profesionales, capacitación, formación, vínculo con otras instituciones, su participación y alcance que tiene con el territorio.

“Este es un punto de partida, no un cierre. Una herramienta que puede actualizarse, puede institucionalizarse en una política federal sostenida”.

“Es algo histórico, que hasta hoy no teníamos, y hoy sí podemos decir que está medido, está cuantificado y está avalado por profesionales en las áreas de matemáticas, estadísticas, economía. Por supuesto que esto se puede discutir, se puede ampliar, se puede mejorar. Pero hemos dado el primer paso para la toma de decisiones de las autoridades” valoró el contador Salas.

En el cierre de su explicación Salas entregó algunas conclusiones, como que el fútbol de interior no es periferia.

“Después de haber hecho un trabajo tan importante y con una base de datos tan grande, llegó a la conclusión que el éxito de un club no se mide solamente por el movimiento económico que genera, sino que el éxito de un club se mide también por su capacidad de generar vínculos, de generar confianza, de generar relaciones con la comunidad y sobre todo en los tiempos en los que vivimos”, reflexionó Salas.

“Hoy los clubes no sólo son un motor de las economías regionales, sino que además son identidad, son comunidad y son futuro” recalcó.

Este trabajo será volcado a un formato libro, en las próximas semanas quedará impreso a través de la editorial de la Universidad de San Luis y estará a disposición de todos los amantes de la vida que irradian los clubes y el fútbol en toda la geografía argentina.