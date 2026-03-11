Se presentó el Programa Municipal de Educación Sexual Integral

Este martes se llevó a cabo en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal la Presentación del Programa Municipal de Educación Sexual Integral, una propuesta desplegada desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos con el objetivo de fortalecer su implementación en los espacios socioeducativos del ámbito municipal.

La actividad contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola y la responsable del mencionado programa, Griselda Astudillo.

La propuesta, que integró la plataforma de gobierno de la actual gestión municipal, se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.150, que garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos del país, incluyendo aquellos de gestión municipal.

En este marco, el programa tiene como objetivo acompañar la institucionalización de la ESI en todos los espacios socioeducativos municipales, mediante el trabajo de personal idóneo y especializado que promueva la incorporación de esta perspectiva en las prácticas educativas y de acompañamiento.

De esta manera, se reafirma el rol del municipio dentro del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, que tiene la meta de fortalecer políticas públicas que garanticen el acceso a información, el cuidado y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias.

El programa está destinado principalmente a equipos de trabajo municipales, entre ellos coordinadores, profesionales, docentes, educadores, talleristas y demás agentes que desarrollan tareas en espacios socioeducativos. A través de su participación, se busca garantizar la efectiva enseñanza y aprendizaje de la ESI, su incorporación tanto en la planificación de actividades como en el abordaje y acompañamiento de trayectorias individuales y familiares.

El Programa Municipal de ESI se estructura a partir de los siguientes ejes de trabajo:

* Territorialidad y proximidad, acercando las políticas públicas a cada comunidad.

* Articulación interinstitucional, fortaleciendo el trabajo conjunto entre áreas y organizaciones.

* Formación y actualización permanente de los trabajadores y trabajadoras municipales.

* Fortalecimiento de derechos, promoviendo el acceso a información y herramientas para el cuidado.

* Acompañamiento a las familias, reconociendo su rol fundamental en los procesos de crianza y cuidado.