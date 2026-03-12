La Provincia acusó a Nación de no entregar las vacunas contra la gripe | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026 - 12:36hs
25°
Jueves 12 de Marzo 2026 - 12:36hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Operativo de vacunacion
 - 12 de Marzo de 2026 | 10:00

La Provincia acusó a Nación de no entregar las vacunas contra la gripe

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que las autoridades nacionales no reparten vacunas hace cuatro meses en algunos casos.

A pocas horas del comienzo de la vacunación antigripal en todos los distritos bonaerenses para las personas mayores de 65 años, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acusaron a la administración nacional de no entregar las dosis suficientes para afrontar la campaña.

 

“El Gobierno nacional todavía no entrega las vacunas pediátricas contra la gripe, ya nos quedamos sin vacunas contra la bronquiolitis, y si tu hijo tiene una condición crónica y necesita vacunarse contra el Covid, tampoco va a poder porque hace cuatro meses que Nación no las entrega”, aseguró el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

 

Además, el funcionario de Axel Kiciloof ironizó al asegurar que este faltante se da “mientras los ministros nacionales ‘se desloman’ en Estados Unidos”. Esta frase, está relacionada con la justificación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien dijo que está en Nueva York “deslomándose” por el país. También Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria nacional, fue parte de la comitiva a Estados Unidos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME