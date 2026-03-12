La Provincia acusó a Nación de no entregar las vacunas contra la gripe

A pocas horas del comienzo de la vacunación antigripal en todos los distritos bonaerenses para las personas mayores de 65 años, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acusaron a la administración nacional de no entregar las dosis suficientes para afrontar la campaña.

“El Gobierno nacional todavía no entrega las vacunas pediátricas contra la gripe, ya nos quedamos sin vacunas contra la bronquiolitis, y si tu hijo tiene una condición crónica y necesita vacunarse contra el Covid, tampoco va a poder porque hace cuatro meses que Nación no las entrega”, aseguró el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Además, el funcionario de Axel Kiciloof ironizó al asegurar que este faltante se da “mientras los ministros nacionales ‘se desloman’ en Estados Unidos”. Esta frase, está relacionada con la justificación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien dijo que está en Nueva York “deslomándose” por el país. También Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria nacional, fue parte de la comitiva a Estados Unidos.