Licitan obras en la Secundaria 12 y la Primaria 24

El miércoles 1 de abril se realizará en el Palacio San Martin la apertura de cotizaciones para la licitación pública 07/26 para la realización de diversos trabajos de ampliación y reforma en el edificio donde funcionan la Escuela Secundaria N° 12 y la Escuela Primaria N° 24.

Las obras contemplan la ampliación del establecimiento. En el sector de secundaria se adicionarán 2 aulas, 4 oficinas, circulación y sanitario que constituirán una superficie de 175 metros cuadrados, mientras el sector de primaria se ampliará y reformará, además de incorporar un área de depósito.

La inversión incluirá, entre otras tareas, trabajos de pintura, impermeabilización, instalación eléctrica y de gas, y recambio de aberturas. El presupuesto oficial es de $316.385.000.

A través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se diseñó un proyecto de obra en la búsqueda de un ambiente que garantice condiciones óptimas de aprendizaje y también para el personal docente, auxiliar y administrativo.