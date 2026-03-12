Licitan obras en la Secundaria 12 y la Primaria 24 | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026
Olavarría
 informacion-general
 escuelas
 12 de Marzo de 2026

Licitan obras en la Secundaria 12 y la Primaria 24

Las obras contemplan  la ampliación del establecimiento. La inversión incluirá, entre otras tareas, trabajos de pintura, impermeabilización, instalación eléctrica y de gas, y recambio de aberturas.

El miércoles 1 de abril se realizará en el Palacio San Martin la apertura de cotizaciones para la licitación pública 07/26 para la realización de diversos trabajos de ampliación y reforma en el edificio donde funcionan la Escuela Secundaria N° 12 y la Escuela Primaria N° 24.

 

Las obras contemplan  la ampliación del establecimiento. En el sector de secundaria se adicionarán 2 aulas, 4 oficinas, circulación y sanitario que constituirán una superficie de  175 metros cuadrados, mientras el sector de primaria se ampliará y reformará, además de incorporar un área de depósito.

 

La inversión incluirá, entre otras tareas, trabajos de pintura, impermeabilización, instalación eléctrica y de gas, y recambio de aberturas. El presupuesto oficial es de $316.385.000.

 

A través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se diseñó un proyecto de obra en la búsqueda de un ambiente que garantice condiciones óptimas de aprendizaje y también  para el personal docente, auxiliar y administrativo.

 

