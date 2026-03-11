Transporte Público: se solicitó la actualización del boleto

En la jornada de este miércoles se llevó a cabo en el Salón Blanco un nuevo encuentro de la Mesa de Transporte, el espacio de diálogo y trabajo conjunto que es promovido desde el Municipio para abordar de manera articulada la situación del servicio de transporte público de pasajeros.

El encuentro contó con la participación de la secretaría de Economía y Hacienda del Municipio, Eugenia Bezzoni. Además, estuvo presente el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán y los ediles Federico Aguilera, Francisco González, Marcelo Petehs e Hilario Galli, además de representantes gremiales y referentes de las firmas Tu Bus y Las Sierras, concesionarias de los servicios urbano e interurbano de transporte de pasajeros respectivamente.

Desde las empresas se llevó a cabo la presentación de informes en los que expusieron cifras vinculadas a la estructura de costos de la actividad, que fueron utilizadas luego para argumentar sendos pedidos de ajuste en las tarifas.

Además, se fundamentó la solicitud a partir del incremento en insumos claves que hacen al sostenimiento del servicio, como lo son el combustible o autopartes, como así también otros factores como lo es la actualización paritaria de las y los trabajadores.

En ese marco, se abordó puntualmente la situación del precio de combustible, con los sucesivos aumentos que se han registrado en los últimos meses, lo que ha configurado un escenario sumamente complejo, pero también de mucha incertidumbre y preocupación, de acuerdo con lo que se expuso desde el sector.

Posteriormente, los ediles presentes realizaron consultas e incluso acercaron reclamos e inquietudes realizadas por usuarios, además del compromiso de llevar la discusión al recinto del HCD.