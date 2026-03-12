Una olavarriense, la primera mujer al frente de la Alcaidía de Batán

La olavarriense María Guadalupe Díaz hizo historia: se convirtió este lunes en la primera mujer al frente de la Alcaidía Penitenciaria de Batán.

La ceremonia de asunción se realizó en el playón del establecimiento y formalizó el relevo del director saliente, Edgardo Edmundo Flores. El acto fue encabezado por el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez, acompañado por autoridades del complejo y personal penitenciario.

Durante la toma de posesión del cargo, Díaz agradeció la confianza depositada por las autoridades y destacó la importancia de sostener el compromiso institucional y el trabajo cotidiano del personal que cumple funciones en la dependencia.

María Guadalupe tomó formalmente el cargo en una ceremonia realizada en el establecimiento tras la designación dispuesta por la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Su llegada a la conducción del establecimiento no es el resultado de un hecho aislado, sino el punto de llegada de un recorrido que comenzó hace un cuarto de siglo.

Nacida en Olavarría, Díaz ingresó al SPB cuando todavía eran escasas las mujeres que aspiraban a construir una carrera dentro de esa estructura.

En 2003 egresó de la Escuela de Cadetes con la jerarquía de adjutora y desde entonces fue construyendo su trayectoria paso a paso, alternando responsabilidades operativas y administrativas mientras sumaba formación académica: es licenciada en Gestión Penitenciaria y técnica superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria.

A lo largo de esos años su carrera la llevó por distintas dependencias del sistema: las unidades 1 de Olmos; 2, 27 y 38 de Sierra Chica; 7 de Azul; 19 de Saavedra y 8 de Los Hornos, en La Plata.

En cada uno de esos destinos acumuló experiencia y responsabilidades dentro de una estructura que, históricamente, fue moldeada por lógicas y liderazgos masculinos.

Ese recorrido terminó por abrirle la puerta de la conducción de la Alcaidía Penitenciaria de Batán, una dependencia clave dentro del Complejo Penitenciario de Batán, uno de los principales nodos del sistema penitenciario del sudeste bonaerense.

La designación de Díaz tiene también una dimensión simbólica. Llegó apenas un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una jornada que cada año recuerda las luchas históricas del movimiento feminista por la igualdad de derechos y por la posibilidad de acceder, en condiciones de paridad, a espacios de decisión que durante mucho tiempo les estuvieron vedados.

El sistema penitenciario no fue ajeno a esa realidad. Durante años, las tareas de mayor responsabilidad estuvieron reservadas casi exclusivamente a hombres.

Sin embargo, el avance de nuevas generaciones de profesionales y la ampliación de oportunidades dentro de la institución fueron modificando lentamente ese panorama.

La llegada de Díaz a la dirección de la alcaidía de Batán se inscribe en ese cambio. No como un gesto aislado, sino como la consecuencia de un recorrido personal hecho de formación, experiencia y perseverancia dentro de una estructura exigente.

Ahora, desde la conducción del establecimiento, tendrá por delante la tarea de coordinar el funcionamiento diario de una dependencia que forma parte de uno de los complejos penitenciarios más importantes de la región. Y al mismo tiempo, su presencia al frente de la institución quedará como una señal de un tiempo en el que los límites tradicionales comienzan, lentamente, a correrse. (Con información de La Capital)