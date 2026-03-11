El STMO presentó el 7° cross “Día de la Memoria”

La 7° edición del cross country “Día de la Memoria” volverá a tener cita en el Monte Pelloni y en la víspera se realizó el lanzamiento.

La conferencia de prensa donde se oficializó la realización de la prueba pedestre que tendrá lugar el venidero 24 de marzo en las distancias de 7 y 21K estuvo encabezada por José Salvador Stuppia y el acompañamiento de Florencia Juárez e Iván Recabarren del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría y Carmelo Vinci y Carlos Gelso, sobrevivientes de la última dictadura militar.

“Es un lanzamiento muy importante el de esta carrera porque para nosotros es irrenunciable mientras estemos en la conducción del sindicato”, aseguró Stuppia en la presentación de bienvenida de la prueba que tendrá, en esta oportunidad, un nuevo lema: “La Memoria nos Mueve”.

Luego fue turno de los representantes del CAVO de dar precisiones de la carrera que tendrá lugar en el Espacio para la Memoria ubicado en inmediaciones de Sierras Bayas y recorrerá sus inmediaciones pasando por Cerro Largo: “Esperemos que mucha gente vaya a dar la vuelta, los 21K serán tres vueltas al circuito y va a ser más dura”, aseguraron.

“La carrera tiene un simbolismo inmenso y es muy importante”

“En esta carrera vamos a homenajear a todos los compañeros, no solo los desaparecidos, que lucharon por un país mejor” sostuvo Carmelo Vinci sobre la prueba que tendrá un significado especial, ya que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar.