Puesto de vacunación antirrábica en la plaza Belgrano

En la mañana del próximo sábado se dispondrá en la plaza Manuel Belgrano del barrio San Vicente un puesto de vacunación antirrábica, como medida preventiva ante la detección de un caso positivo en un murciélago.

Las tareas serán llevadas a cabo desde la Dirección Veterinaria de la Municipalidad, en el horario 9:30 a 12:30 horas, en el espacio público ubicado sobre Moreno entre Buchardo y Azopardo.

Se solicita acercar a los perros, de forma obligatoria, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos destinados para tal fin, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses y, se aclara, no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia, o animales que presenten síntomas de enfermedad.