Puesto de vacunación antirrábica en la plaza Belgrano | Infoeme
Jueves 12 de Marzo 2026 - 12:36hs
25°
Jueves 12 de Marzo 2026 - 12:36hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Vacunación
 - 12 de Marzo de 2026 | 09:41

Puesto de vacunación antirrábica en la plaza Belgrano

Será este sábado, debido a la detección de un caso positivo de rabia en el barrio San Vicente. La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses

 

En la mañana del próximo sábado se dispondrá en la plaza Manuel Belgrano del barrio San Vicente un puesto de vacunación antirrábica, como medida preventiva ante la detección de un caso positivo en un murciélago.

 

Las tareas serán llevadas a cabo desde la Dirección Veterinaria de la Municipalidad, en el horario 9:30 a 12:30 horas, en el espacio público ubicado sobre Moreno entre Buchardo y Azopardo.

 

Se solicita acercar a los perros, de forma obligatoria, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos destinados para tal fin, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

 

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses y, se aclara, no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia, o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME