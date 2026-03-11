Un niño de tres años fue trasladado en vuelo sanitario a Mar del Plata

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” concretó el pasado martes el traslado de un paciente pediátrico de 3 años mediante un vuelo sanitario hacia la ciudad de Mar del Plata, siendo ingresado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de la localidad balnearia.

Debido a la complejidad de su cuadro de salud y al riesgo de vida que presentaba, se activó un protocolo que incluyó el trabajo en conjunto entre el equipo del Hospital y personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La directora de Redes del Hospital Municipal, María Eugenia De Rossi, explicó que “el operativo se inició a partir de la solicitud del servicio de internación de Terapia Intensiva Pediátrica para derivar al paciente a un centro de mayor complejidad”. Luego, se gestionó el traslado aéreo a través del Sistema de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, se articuló un trabajo conjunto entre el equipo de salud local y el sistema provincial de emergencias para concretar el vuelo sanitario y garantizar el traslado en el menor tiempo posible.

El operativo incluyó el arribo del equipo del avión sanitario al Aeródromo Municipal, desde donde fue trasladado hacia el Hospital Municipal para realizar la estabilización y preparación del paciente. Posteriormente, el niño fue derivado en ambulancia desde el área de Pediatría hasta el aeródromo.

El traslado se realizó con acompañamiento de un operativo de tránsito y seguridad coordinado junto a personal de Tránsito del Municipio y efectivos policiales, quienes realizaron un cortejo para agilizar el recorrido hasta el aeropuerto.

De Rossi destacó la articulación entre los distintos equipos que intervinieron en el operativo, lo que permitió concretar la derivación de manera rápida y segura, priorizando, en todo momento, el cuidado del paciente y su familia.

En horas de la noche del martes se pudo saber que el vuelo sanitario concluyó de manera exitosa y que el niño, acompañado por su familia, se encuentra estable y recibiendo el tratamiento correspondiente a su cuadro sanitario.