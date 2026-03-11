Nicolás Giménez vuelve a General Pico y jugará en Ferro | Infoeme
Miércoles 11 de Marzo 2026 - 22:36hs
19°
Miércoles 11 de Marzo 2026 - 22:36hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 11 de Marzo de 2026 | 22:30

Nicolás Giménez vuelve a General Pico y jugará en Ferro

Luego de jugar la pasada temporada en Sportivo Independiente, Nicolás Giménez fue confirmado como nuevo jugador de Ferro de General Pico.

Nicolás Giménez jugará en Ferro Carril Oeste de General Pico en la venidera edición de la Liga Federal.

 

En las últimas horas, el pivot olavarriense se sumó al “Verdolaga” que inició su participación en la Liga Federal.

 

El equipo de General Pico, que integra la Conferencia Sudeste y comparte la Zona A junto a Estudiantes y Racing, viene de tener su debut triunfal en el certamen y sumó a Giménez para aportar mayor jerarquía a la zona pintada.

 

Giménez, que jugó la Liga Pre-Federal para Sportivo Independiente, volvió a La Pampa para sumarse al clásico rival y luego de disputar algunos partidos del Torneo de Verano organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría sumó sus primeros entrenamientos con su nuevo equipo.

 

El olavarriense con pasado en la Liga Nacional y Liga Argentina se suma a la lista de locales en otros equipos jugando en la tercera categoría del básquet nacional sumándose a los hermanos Ignacio y Santiago Aman, Mauricio Pane, Ariel Weisbeck, Matías Beltramella y los lesionados, Gastón Di Salvo y Facundo Mariano.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME