Jueves 12 de Marzo 2026 - 15:16hs
Jueves 12 de Marzo 2026 - 15:16hs
Olavarría
 deportes
 Liga Argentina
 12 de Marzo de 2026 | 14:38

Olavarrienses en Liga Argentina: gran triunfo de Villa Mitre

Villa Mitre festejó en La Pampa ante uno de los equipos candidatos en la Conferencia Sur de la Liga Argentina que tuvo continuidad en la noche del miércoles.

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante en búsqueda de finalizar la Fase Regular y en General Pico, festejó Villa Mitre.

 

El “Tricolor” se impuso con claridad 86-63 a Pico FC en el Parque Ángel Larrea y le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas al pampeano en una noche de mucha efectividad.

 

Luciano Tambucci, en el elenco de Bahía Blanca, aportó 2 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 18:30 minutos en la cancha.

 

La Villa ahora suma 13 partidos ganados y 16 derrotas en la Conferencia Sur y le restan tres partidos para finalizar la Fase Regular.

 

