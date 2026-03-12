Olavarrienses en Liga Argentina: gran triunfo de Villa Mitre

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante en búsqueda de finalizar la Fase Regular y en General Pico, festejó Villa Mitre.

El “Tricolor” se impuso con claridad 86-63 a Pico FC en el Parque Ángel Larrea y le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas al pampeano en una noche de mucha efectividad.

Luciano Tambucci, en el elenco de Bahía Blanca, aportó 2 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 18:30 minutos en la cancha.

La Villa ahora suma 13 partidos ganados y 16 derrotas en la Conferencia Sur y le restan tres partidos para finalizar la Fase Regular.