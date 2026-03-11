Municipales se prepara para defender el título y jugó en Tapalqué

Municipales se prepara para defender el título y como forma de preparación jugó un cuadrangular amistoso donde sólo sumó victorias.

Las dirigidas, finalmente por Claudio Pinedo que arregló condiciones y continúa en el elenco del Sindicato, enfrentó a Sarmiento y Atlético de Tapalqué. También participó Estrellas de Juventud.

Durante la jornada, se impusieron por 5 a 0 en el partido inaugural y luego por 5 a 3.

En la misma jornada, la categoría Sub15 de Municipales derrotó 3 a 2 a Atlético Tapalqué en el partido que abrió la programación.