Municipales se prepara para defender el título y jugó en Tapalqué | Infoeme
Miércoles 11 de Marzo 2026 - 20:35hs
21°
Miércoles 11 de Marzo 2026 - 20:35hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 11 de Marzo de 2026 | 20:10

Municipales se prepara para defender el título y jugó en Tapalqué

El pasado fin de semana, el equipo de Primera División del Club Municipales jugó amistosamente en Tapalqué.

Foto: Prensa STMO

Municipales se prepara para defender el título y como forma de preparación jugó un cuadrangular amistoso donde sólo sumó victorias.

 

Las dirigidas, finalmente por Claudio Pinedo que arregló condiciones y continúa en el elenco del Sindicato, enfrentó a Sarmiento y Atlético de Tapalqué. También participó Estrellas de Juventud.

 

Durante la jornada, se impusieron por 5 a 0 en el partido inaugural y luego por 5 a 3.

 

En la misma jornada, la categoría Sub15 de Municipales derrotó 3 a 2 a Atlético Tapalqué en el partido que abrió la programación.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME