Jueves 12 de Marzo 2026 - 15:12hs
Olavarría
 12 de Marzo de 2026 | 14:43

Liga Nacional: OTC no pudo ante Quimsa

En la noche del miércoles, la Liga Nacional tuvo presencia local en Santiago del Estero donde Oberá Tenis Club no pudo ante Quimsa.

Foto: Liga Nacional

Sigue adelante la Fase Regular de la máxima categoría del básquet nacional y en el Ciudad, fue derrota para el elenco que cuenta con presencia olavarriense.

 

El “Celeste” cayó 80 a 76 ante Quimsa en Santiago del Estero en un duelo de trámite parejo que se definió a favor de los locales por un más efectivo cierre.

 

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni terminó el partido con 20:34 minutos jugados con 2 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal aportó 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 36:27 minutos.

 

