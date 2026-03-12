Liga Nacional: OTC no pudo ante Quimsa

Sigue adelante la Fase Regular de la máxima categoría del básquet nacional y en el Ciudad, fue derrota para el elenco que cuenta con presencia olavarriense.

El “Celeste” cayó 80 a 76 ante Quimsa en Santiago del Estero en un duelo de trámite parejo que se definió a favor de los locales por un más efectivo cierre.

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni terminó el partido con 20:34 minutos jugados con 2 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal aportó 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 36:27 minutos.