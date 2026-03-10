Por la tarifa del agua, ediles de LLA se reunieron con Coopelectric

El viernes pasado, integrantes del bloque de concejales de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de Coopelectric.

Según lo precisado por ese espacio político, el encuentro tuvo como eje central el pedido de aumento en la tarifa de agua, la situación de la concesión de Obras Sanitarias y "el abultado pasivo financiero que registra la entidad".

También se informó que analizaron "el déficit operativo del servicio de agua, que supera los $3.000 millones anuales. Ante este escenario, los concejales profundizaron en el estado de la concesión y el manejo de los recursos".

Otro punto de consulta fue el préstamo tomado con el ente ENOHSA en noviembre del año 2000, originalmente por un monto cercano a los U$S 3.500.000 a pagar en 180 cuotas. Los ediles manifestaron su preocupación al observar que, transcurridos más de 300 meses (marzo 2026), el balance a junio de 2025 aún registra una deuda cercana a los U$S 2.500.000.

"Es alarmante que, después de un cuarto de siglo y habiendo superado ampliamente el plazo original, la deuda apenas se haya reducido en un millón de dólares", señalaron desde el bloque libertario.

Energía Eléctrica y acuerdo con CAMMESA

La agenda también incluyó la situación del servicio eléctrico. Se discutió el reciente acuerdo firmado por Coopelectric con CAMMESA por una deuda exigible de $9.800 millones de pesos.

Si bien el convenio establece la cancelación en 72 cuotas y el compromiso de realizar obras de infraestructura, los concejales cuestionaron la viabilidad del plan de inversiones dada la asfixia financiera de la cooperativa.

Desde el bloque se mostraron proclives a auditar los números de la cooperativa y plantearon una serie de interrogantes. Uno de ellos, apunta a conocer qué acciones concretas se tomarán para corregir el déficit operativo sin que el peso recaiga únicamente en el bolsillo del usuario.

Los otros, apuntan a conocer cómo se cancelarán las obligaciones de corto plazo sin comprometer la prestación y cuál es el plan de inversiones para la red eléctrica del partido.