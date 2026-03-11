Comenzó este miércoles la campaña de vacunación antigripal en todo el país, con aclaraciones imprescindibles para el universo que tiene previsto inmunizarse este año, en un contexto internacional marcado por una mayor circulación del virus de influenza.

La vacuna integra el Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita a los grupos con mayor riesgo de complicaciones, aunque en este caso sólo será para personal de salud y mayores de 65 años, aclaró la doctora María del Carmen Weis, directora de Epidemiología de la Municipalidad “Dr. Héctor Cura”.

“Este miércoles comenzamos con la vacunación antigripal. Generalmente empezamos a fines de marzo - abril, este año ya empezamos con la vacunación antigripal trivalente, cepa 2026 y lo importante es aclarar que lo estamos haciendo por etapas. En este primer momento estamos vacunando al personal de salud y a mayores de 65 años” aclaró la Dra. Weis.

“Si bien las normativas de la vacunación son las mismas del año pasado para lo que son embarazadas, puérperas, chiquitos, factores de riesgo, en esta primera etapa se da prioridad a personal de salud y mayores de 65 años. El otro grupo, que serían las embarazadas y los chiquitos, personas con factores de riesgo, comenzaríamos después del feriado largo, o sea que sería a partir del miércoles 25” añadió.

La Dra. Weis pidió recalcar especialmente que aquellas personas que no formen parte de estos dos grupos prioritarios no se acerquen a los vacunatorios.

“Con los que tienen factores de riesgo no se va a requerir orden médica; basta con que constate que está con la medicación, en el caso de ser diabético o hipertenso o inmunocomprometido o que todos los años se vacune” dijo.

La decisión a nivel país se tomó en un contexto epidemiológico particular. En el hemisferio norte se registró una expansión del subclado K del virus de influenza A (H3N2), una variante con mayor transmisibilidad asociada a un aumento de consultas médicas e internaciones en distintos países.

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo esperado en España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

“La influenza es una enfermedad estacional, generalmente empieza en esta época y los picos los hace a mitad de año. Eso va variando de acuerdo con la situación climática y, si bien circula todo el año, generalmente aumentan en la época invernal y después va disminuyendo” explicó.

La Dra. Weis explicó que la situación en el Hospital es tranquila y luego apuntó que vacunas contra la COVID -otra cuestión sensible en materia de salud- están disponibles a lo largo de todo el año.

“La vacuna COVID nunca se sacó del calendario. Es optativa para la gente que se quiera vacunar, recordando que si es mayor de 50 años o tiene factores de riesgo los refuerzos son cada seis meses y si no lo que es personal de salud o no tienen factores de riesgo es una vez por año. Siempre decimos que cuando es así se acerquen con los registros. Si bien llevamos un registro de las vacunas en el sistema, que se acerquen con la libreta o con los papeles que tengan de vacuna para ver realmente cuándo la recibió la última vez, si pasó el tiempo y si tiene indicación ahora de realizarla. Eso también es importante” subrayó.

Ambas vacunas se pueden aplicar en simultáneo y para ello están disponibles en el Hospital “Dr. Héctor Cura”, en el Banco de Leche y en los CAPS de la Ciudad y de las localidades del Partido.

En total, el Ministerio de Salud adquirió 8,16 millones de dosis para la campaña 2026: 4,7 millones para personas de entre 24 meses y 64 años; 2,3 millones correspondientes a la vacuna para mayores de 65 años, y 1.160.000 pediátricas para niños de entre 6 meses y 2 años.