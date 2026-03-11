Básquet Formativo: arrancó el Torneo Anual para las dos zonas | Infoeme
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 11 de Marzo de 2026 | 21:49

Básquet Formativo: arrancó el Torneo Anual para las dos zonas

En el transcurso del fin de semana dio inicio el Torneo Anual para el básquet formativo.

Fotos: Andrés Arouxet

En diferentes escenarios dio inicio la actividad oficial de la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas.

 

 

Con duelos en las dos zonas y algunos cruces postergados, comenzó la actividad oficial para las inferiores ABO y fue con el debut de Argentino de Pehuajó.

 

Los resultados:

Zona A

Estudiantes Negro - Sport Club Trinitarios:

Mini Mixto: 41 - 24

U13 Mixto: 83 - 22

U15: 66 - 61

U17: 76 - 67

 

 

El Fortín - San Martín:

U13 Mixto: 62 - 61

U15: 49 - 45

U17: 63 - 36

Chacarita - Racing (O):

Mini Mixto: 45 – 24

U13: 37 - 57

U15: 78 - 34

U17: 53 - 82

 

Zona B

Jorge Newbery – Ferro:

Mini Mixto: 0 - 20

U13: 86 - 35

U15: 61 - 60

U17: 91 - 46

Racing (O) Blanco – Argentino:

U13: 0 - 0

U17: 0 – 20

Comercio – Las Flores Básquet:

Mini: 30-49

U13: 79-46

U15: 50-42

 

Fuente: Prensa ABO

 

