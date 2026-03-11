Básquet Formativo: arrancó el Torneo Anual para las dos zonas

En diferentes escenarios dio inicio la actividad oficial de la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas.

Con duelos en las dos zonas y algunos cruces postergados, comenzó la actividad oficial para las inferiores ABO y fue con el debut de Argentino de Pehuajó.

Los resultados:

Zona A

Estudiantes Negro - Sport Club Trinitarios:

Mini Mixto: 41 - 24

U13 Mixto: 83 - 22

U15: 66 - 61

U17: 76 - 67

El Fortín - San Martín:

U13 Mixto: 62 - 61

U15: 49 - 45

U17: 63 - 36

Chacarita - Racing (O):

Mini Mixto: 45 – 24

U13: 37 - 57

U15: 78 - 34

U17: 53 - 82

Zona B

Jorge Newbery – Ferro:

Mini Mixto: 0 - 20

U13: 86 - 35

U15: 61 - 60

U17: 91 - 46

Racing (O) Blanco – Argentino:

U13: 0 - 0

U17: 0 – 20

Comercio – Las Flores Básquet:

Mini: 30-49

U13: 79-46

U15: 50-42

Fuente: Prensa ABO