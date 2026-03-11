Tarifas de gas: el Gobierno modificó el esquema de ajuste en los precios para el invierno

El Gobierno modificó el mecanismo de los ajustes estacionales del precio del gas que las distribuidoras de todo el país trasladan a las tarifas que pagan los usuarios.

La decisión se oficializó este miércoles con la resolución 60 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial.

Con la norma, las actualizaciones tarifarias volverán a regirse por dos períodos estacionales. El primero se extenderá del 1 de mayo al 30 de septiembre, y el segundo abarcará del 1 de octubre al 30 de abril.

La normativa se apoya en lo establecido por la Ley 24.076, que determina que el precio de venta del gas por parte de las distribuidoras a los usuarios debe incluir los costos de adquisición del combustible.

Además, la reglamentación de esa ley prevé que las variaciones en el precio del gas deben trasladarse a la tarifa final sin generar ganancias ni pérdidas para las empresas distribuidoras o transportistas, bajo el mecanismo y la periodicidad que establezca la autoridad regulatoria.