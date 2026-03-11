Liga Nacional: La Unión volvió al triunfo y Ferro a la derrota | Infoeme
Liga Nacional: La Unión volvió al triunfo y Ferro a la derrota

En la noche del pasado martes, la Liga Nacional ofreció dos nuevas propuestas y en ambos escenarios, hubo presencia local aunque un solo festejo.

La máxima categoría del básquet nacional sigue adelante con la Fase Regular y fue con festejo para uno de los equipos con presencia olavarriense.

 

La Unión volvió al triunfo y venció como visitante en Santa Fe a Unión por un reñido 99 a 94 en un duelo que no tuvo un claro dominador y fue de rachas que encontró mejor al formoseño en el cierre para quedarse con la victoria.

 

Mariano Marina, en la “U”, sumó 9 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 4 robos en 20:26 minutos jugados en el gimnasio del “Tatengue”.

 

 

Por otro lado, en su regreso a Caballito, Ferro Carril Oeste perdió 81 a 80 ante Racing de Chivilcoy que supo aguantar la reacción “verdolaga” para quedarse con los dos puntos.

 

En el “Oeste”, Alejandro Diez jugó 25:03 minutos y aportó 10 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia.

 

