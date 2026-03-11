Camuzzi habilita atención por WhatsApp para consultas y trámites de gas

La distribuidora de gas Camuzzi incorporó un nuevo canal de atención por WhatsApp para consultas y trámites vinculados al servicio. El contacto funciona a través del número 11-3931-1234 y forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar la atención remota.

Por medio de esta vía, los usuarios pueden acceder a información sobre su número de cuenta, suministros asociados, estado de deuda y lugares de pago, además de solicitar la adhesión a la factura digital.

También permite iniciar trámites habituales del servicio, entre ellos altas, bajas o cambios de titularidad, y realizar consultas vinculadas con inspecciones, instaladores matriculados, certificados o subsidios.

Según datos de gestión comercial de la compañía correspondientes a 2025, cerca del 60% de los trámites realizados por los usuarios estuvieron vinculados a consultar deudas o pedir copias de facturas, información disponible en los canales remotos y que ahora también podrá solicitarse por WhatsApp.

En segundo lugar, los cambios de titularidad representaron el 16% de las gestiones, mientras que altas, bajas y reconexiones del suministro concentraron el 13%.

La empresa señaló que el uso de herramientas remotas crece entre los usuarios, que recurren cada vez más a estos canales para resolver trámites sin trasladarse a una oficina comercial.

Canales de atención disponibles

El nuevo servicio se suma al sistema de atención digital que la empresa utiliza desde 2018. Actualmente, Camuzzi ofrece las siguientes vías de contacto:

WhatsApp: 11-3931-1234

Oficina Virtual: permite realizar trámites en línea

Atención telefónica: 0810-555-3698, de lunes a viernes de 8 a 18

Chat online: dentro de la Oficina Virtual

Chatbot automático: disponible las 24 horas en el sitio web de la empresa.