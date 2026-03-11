Operativo de bloqueo antirrábico en el barrio San Vicente | Infoeme
Operativo de bloqueo antirrábico en el barrio San Vicente

Las tareas consistirán en un relevamiento puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Este viernes en horas de la mañana se llevará a cabo en un sector del barrio San Vicente un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia, desplegado desde la Dirección Veterinaria de la Municipalidad de Olavarría. Será desde las 8:30 y hasta las 12 horas y abarcará el sector delimitado por las calles Pelegrino, 9 de Julio, Buchardo y Lamadrid.

 

Las tareas consistirán en un relevamiento puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

 

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.

