Liga Federal: derrotas en la ruta para equipos con locales

La tercera categoría del básquet nacional sigue adelante con las primeras semanas de disputa para los más de 90 equipos participantes y en la Conferencia Sudeste, hubo derrotas para los elencos con presencia local.

En el cierre de la gira por General Pico, Independiente de Tandil sumó su segunda derrota seguida. Fue ante Independiente por 80 a 59 en la noche del pasado sábado.

En el “Rojinegro”, que no contará con Gastón Di Salvo por una seria lesión, Ariel Weisbeck aportó 4 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 robos en 33:24 minutos de juego y Matías Beltramella no sumó minutos en el Gigante de la Avenida.

Por otro lado, en San Nicolás, Atenas no pudo seguir de racha y perdió ante Regatas por 91 a 67 en lo que significó el regreso del elenco nicoleño a los certámenes nacionales tras la suspensión que llegó a los 16 meses.

En el “Griego”, Santiago Aman jugó 34:07 minutos con 19 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperaciones e Ignacio Aman terminó el duelo con 2 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa en 17:44 minutos.