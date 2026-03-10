Gerardo Ripoll: “El nuevo torneo va a ser un salto de calidad”

Dirigentes de la Liga de Fútbol de Olavarría participaron del anuncio realizado por el Consejo Federal en Córdoba, donde se confirmó el regreso del Federal B, que ahora se llamará Torneo Argentino del Interior.

En un colmado gimnasio del club Instituto de Córdoba, el Consejo Federal de la AFA anunció cambios importantes en la estructura del fútbol del interior del país, entre ellos el regreso de una competencia histórica que volverá bajo la denominación de Torneo Argentino del Interior.

El anuncio fue realizado por el dirigente patagónico Javier Treuque en un encuentro que reunió a representantes de ligas y clubes de distintos puntos del país. Desde Olavarría estuvieron presentes el dirigente de Racing, Mario Giacomaso, y el directivo de Ferro, Gerardo Ripoll.

Tras el encuentro, Ripoll brindó detalles y valoró positivamente la decisión de la AFA de recuperar esta competencia para los clubes del interior.

“La impresión que me queda es que en el futuro inmediato, el torneo va a ser un salto de calidad. Vuelven a implementar un certamen que me parece que va a ser nuevamente muy interesante”, señaló.

En relación al formato, explicó que el certamen estará integrado por clubes que accedan a través de la competencia deportiva, aunque también se contemplan invitaciones para completar las zonas.

“En principio estará compuesto por clubes que lleguen por mérito deportivo y después, claramente, para completar las zonas habrá invitaciones. Creo que serán instituciones con mucha historia local y regional, que han competido durante muchos años en el Torneo del Interior o en el viejo Argentino B”, indicó.

Según las precisiones brindadas, el Torneo Argentino del Interior arrancará en abril de 2027 y se disputará de abril a noviembre. Tendrá el mismo formato del certamen interrumpido en 2018, con 8 zonas de 8 equipos cada una. Dos equipos para cada zona ascenderán del próximo Federal Amateur, que comenzará en septiembre, y otros 6 por su historial ("merito institucional") en certámenes organizados por el Consejo Federal.

Otro aspecto destacado por el dirigente fue la posibilidad de formalizar vínculos contractuales con futbolistas: “Me parece muy interesante que va a haber contratos, mínimo creo que cuatro. A partir de eso uno puede hacer contratos para algunos chicos que tengan un salto de calidad importante. Si reciben ofertas del Federal A o de la B Nacional, el club se asegura un patrimonio, que no es poca cosa”, explicó.

Ripoll también remarcó el reconocimiento que tiene la Liga de Fútbol de Olavarría, que estuvo representada por su vicepresidente, dentro del ámbito del interior.

“La Liga de Fútbol de Olavarría es realmente una liga muy importante. Te das cuenta cuando vas a este tipo de eventos y te ponés a charlar con instituciones de Mar del Plata, Tandil o de otras regiones. Ahí ves que es una liga muy conocida y respetada”, afirmó.

Finalmente, subrayó la expectativa que genera el regreso de este torneo: “Es un hecho positivo que la AFA reinstale otra vez este torneo. Claramente será jugado por instituciones que ya conocemos y por otras que llegarán por mérito deportivo. Para el fútbol del interior genera una nueva expectativa”, sostuvo.

“En lo personal me gustó mucho. Más allá de algunas dudas, es un hecho interesante para el futuro del fútbol”, concluyó.