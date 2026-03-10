Escuelas de Olavarría recibirán mobiliario reparado por internos de Sierra Chica

En el marco del trabajo productivo que se impulsa en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad 2 Sierra Chica fabricaron y repararon más de un centenar de muebles escolares que serán destinados a establecimientos educativos de Olavarría.

En una iniciativa que conjugó inclusión social y formación laboral, la Municipalidad de Olavarría recibió 80 pupitres, 64 sillas y 4 bancos que se repartirán entre diversas escuelas secundarias de la ciudad.

La entrega del mobiliario fue la tercera que se concretó en el marco del convenio vigente rubricado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Municipalidad de Olavarría.

Los internos trabajaron en los talleres de carpintería y herrería de la Unidad 2, realizando tareas de reparación y reacondicionamiento.

En tanto, el trabajo que incluyó capacitación y práctica fue efectuado bajo la coordinación y supervisión del jefe y subjefe de Talleres, Luis Ilardi y Sebastián Sguaza, y del suboficial encargado del área, Matías Velázquez.

La producción fue gestionada por el Polo Productivo de Sierra Chica, a cargo de Sebastián Martín, organismo encargado de articular y distribuir el trabajo productivo en las distintas unidades penitenciarias, dependiente de la Subdirección General de Trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los directivos de la Unidad 2 destacaron el impacto positivo de esta actividad, a la vez que resaltaron el compromiso del personal penitenciario y el trabajo conjunto.