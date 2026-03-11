Cronología del agua: aumentos, debates y déficit de la cooperativa

Durante casi una década, la tarifa del agua en Olavarría aumentó una y otra vez a la par del descontento de la comunidad. Pedidos extraordinarios, sesiones del Concejo Deliberante, audiencias públicas y un mecanismo que generó polémica: la contribución accionaria.

En diciembre de 2025, el conflicto suma un nuevo capítulo: Coopelectric pidió un aumento del 107% y planteó rescindir el contrato del servicio de obras sanitarias.

Durante la última conferencia, el presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu afirmó que “Después del 2001 las tarifas siempre fueron políticas y no reflejaron los costos del servicio”.

También manifestó que “siempre que pedíamos tarifas se concedían con un año de atraso y nos daban un poco menos. Nunca nos dieron la tarifa que pedíamos”.

En la misma línea el directivo Oscar Angeletti aseguró que “el problema del déficit viene desde 2017”.

Desde entonces, la discusión sobre el financiamiento y la desinversión del servicio de agua se volvió recurrente.

El punto de partida

La Cooperativa advertía en 2016 que el servicio estaba desfasado económicamente y proponía un aumento del 80% en tres partes que terminaría de completarse en abril de 2017.

La discusión en el Concejo Deliberante finalmente derivó en un aumento del 30% en dos veces de 15% cada una.

Aumentos por otros mecanismos

Posterior a ese momento, y hasta 2019 no hubo ningún aumento por el HCD, pero en paralelo, la Cooperativa utilizó un mecanismo clave: la contribución accionaria.

Un sistema que permitió aumentar el costo del servicio sin pasar por el Concejo Deliberante y estuvo vigente entre 2016 y 2021.

Durante los distintos momentos se fueron sucediendo reclamos de usuarios, principalmente durante el verano, por falta de agua. La cooperativa esgrimió distintos argumentos, desde sequías, piletas de natación, las personas que riegan o napas bajas.

Mientras tanto especialistas y vecinos reclamaban falta de inversión de parte de la cooperativa para mejorar el servicio.

2019 - 2020: Retorna la discusión por el aumento

En 2019, Coopelectric vuelve a presentar pedidos de actualización tarifaria. Finalmente, en diciembre de 2020, el Concejo aprueba un 97% de aumento, aplicado en dos tramos desde enero de 2021.

En ese debate hubo una fuerte discusión que necesitó del voto de dos peronistas disidentes del momento, Alicia Almada y Germán Aramburu.

Parte de la discusión giró en torno a las bancas recientemente asumidas por personas vinculadas a la cooperativa, como Nicolás Marinangeli.

A la vez, el legislativo municipal ordenó quitar de las boletas la contribución accionaria y otros mecanismos utilizados para aumentar de hecho, como la “Contribución Accionaria Transitoria” y “Contribución Renovación Medidor”

.

Esta quita se hizo efectiva sólo cuando impactó el aumento a partir de marzo, algo que también generó discusión en las primeras sesiones del año.

En 2021, la UCR presentó un proyecto para crear el Organismo de Control de Servicios Concesionados (OCOSE). El mismo fue aprobado en el HCD con votos de la UCR y el Peronismo.

El oficialismo de ese entonces no acompañó el proyecto y fue vetado posteriormente por el intendente Ezequiel Galli, por lo que no se implementó.

Más aumentos ante la inflación

En 2022 se realizó una audiencia pública por obras sanitarias, donde volvieron a exponerse los problemas de financiamiento, inversión y atraso tarifario.

En Argentina la inflación de este año comenzaba a dispararse fuertemente post-pandemia y llegaba a los casi tres dígitos anuales, con 94,8%.

El 27 de abril de 2023, en la cuarta sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprueba un aumento del 246,65%. La discusión fue intensa, con cruces entre concejales y cuestionamientos al cuadro tarifario.

El 2024 concentra algunos de los mayores pedidos de aumento:

En marzo, Coopelectric solicitó un 292%.

Para septiembre, el pedido asciende al 430%, bajo el argumento de urgencia operativa.

El 1 de noviembre, se aprueba un aumento del 341%.

Días posteriores, la Cooperativa recuperó la contribución accionaria, que llegó a representar hasta un 452% de aumento, mientras aún no regía el nuevo cuadro tarifario.

Post pandemia y deuda

Además de la discusión política y presupuestaria del agua, Coopelectric contrajo deuda con Cammesa de al menos 20 mil millones de pesos, algo que adjudicaron al momento de la pandemia, para poder mantener el suministro.

Esto derivó en 2025 al embargo de una de sus cuentas para pagar al menos 3.400 millones de pesos a la mayorista de energía.

Durante el periodo analizado, la cooperativa recibió subsidios tanto para sí misma como para los usuarios, con la tarifa social.

En 2022 la provincia de Buenos Aires subsidió a todas las cooperativas eléctricas con 4,800 millones para mantenimiento e inversión.

Un dato no menor, ya que más allá del precio que pagan los usuarios y los aumentos que se dieron o no, sirvieron para equilibrar la balanza.

El 29 de diciembre de 2025, Coopelectric solicitó un 107% de aumento y, por primera vez, plantea rescindir el contrato del servicio de obras sanitarias.

Una decisión que abre interrogantes clave:

¿Quién garantizará el servicio de agua?

¿En qué condiciones?

¿A qué costo para los vecinos de Olavarría?

Durante casi diez años, el servicio de agua en Olavarría fue escenario de aumentos constantes, conflictos políticos y un sistema que nunca logró estabilizarse.

La comunidad expresa continuamente su descontento por las fallas y pide mejores condiciones. Hoy, el debate ya no es solo tarifario. Es estructural. Y su resolución marcará el futuro de un servicio esencial para la ciudad.

Un organismo de control que no fue