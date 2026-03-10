Olavarría suma una nueva propuesta educativa y tendrá Escuela de Guardavidas

En el inicio de la tarde de este martes y conferencia de prensa mediante, se anunció que el próximo jueves abrirá la inscripción para la Escuela de Guardavidas de Olavarría.

Minutos después de las 14 en el Salón Rivadavia, el jefe comunal encabezó la presentación de la nueva carrera y estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez y el inspector en Educación Física Víctor Davancens.

Se trata de una noticia que no sólo se traduce en la incorporación de una nueva carrera a la variada oferta de educación superior con la que cuenta nuestra ciudad, sino que se trata además de la recuperación de un espacio formativo que además brindará una respuesta concreta a una demanda tanto de estudiantes como de instituciones de todo el Partido.

“Para nosotros es una alegría enorme poder estar hoy acá anunciando la apertura. Cuando el intendente mencionó esta posibilidad, allá por agosto del 2025, nos empezaron a sonar los teléfonos porque era una necesidad histórica de esta ciudad, desde el año 2010 que se cerró la carrera que estaba acá en Olavarría”, narró el subsecretario de Deportes.

Se detalló que se trata de una carrera que tendrá una extensión de 3 cuatrimestres, en los que las clases teóricas se brindarán en la Escuela N°51 y prácticas en el natatorio de Ferro Carril Sud, con el CEF N°44 como institución responsable. Otorga un título con validez provincial, nacional e internacional.

“Hoy no es un día más, es un día en el que se abre una escuela, una escuela en la que sus egresados y egresadas nos van a cuidar y, además, va a ser también una nueva salida laboral para los y las olavarrienses que participen”, concluyó Juan Pablo Arouxet.

Entre los requisitos, según se detalló, se deberá de manera obligatoria saber nadar, tener más de 18 años y haber concluido los estudios secundarios.

Además, se deberá contar con un apto médico, al respecto se destacó que las personas interesadas podrán realizar los estudios requeridos, como así también el control y aplicación de vacunas en el sistema público de salud: “Esto es Estado presente, es un día de ampliación de derechos”, enfatizó Benítez.

Posteriormente tomó la palabra el inspector Davancens, quien aportó precisiones sobre la carrera en sí, tanto de la inscripción de cómo será la modalidad de la misma. Tal es así que reveló que se están realizando gestiones para que el trayecto practico de la formación en su instancia final, además del natatorio del Club Ferro, pueda realizarse en el mar “que es donde más mayor cantidad de aprendizajes podrían obtener eh aquellas aquellos sujetos que aspiran a ser guardavidas”, según explicó.

La inscripción se iniciará este jueves 12 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en el CEF 44, en pleno corazón del barrio CECO, en los siguientes días y horarios: lunes y viernes de 17:30 a 20:30 horas, martes, miércoles y jueves de 14:30 a 20:30 horas.

“Esto es gracias a la articulación entre el Municipio y Dirección General de Escuela, sino no hubiese sido posible”, añadió el inspector, quien agregó que la matrícula será de 60 estudiantes. En caso de que la cantidad de personas anotadas supere esa cifra se realizará una instancia de evaluación que definirá quiénes accederán a esos cupos.

Por último tomó la palabra el intendente Wesner, quien enfatizó que “para nosotros es una enorme alegría, pero también una garantía para los clubes, para el municipio, para tantos que tienen espejos de agua. Es cuidar a nuestros vecinos de la mejor forma posible”.

