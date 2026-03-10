ACOP: arrancó el calendario para las categorías Impares | Infoeme
ACOP: arrancó el calendario para las categorías Impares

El calendario de ACOP continúa con las fechas inaugurales y el pasado fin de semana fue turno de las categorías Impares.

El circuito local de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel puso en marcha las categorías impares con importante participación de parejas.

 

La Liga de Pádel completó su segundo fin de semana de disputa y fue con la programación que abrió el calendario para las categorías impares. Hubo competencia en Tercera, Quinta y Séptima Caballeros, mientras que en Damas se jugó en Quinta y Séptima.

 

El certamen se disputó en Club de Amigos, El Triunfo y Pádel Time contó con la presencia de 73 parejas, incluidas varias provenientes de distintas localidades de la región como Benito Juárez, Henderson, General La Madrid y Bolívar, entre otras.

 

En Tercera Caballeros, categoría que reunió a 12 parejas, el título quedó en manos de Javier López e Ian López, quienes protagonizaron una final muy disputada frente a Santiago Barsi y Santiago Fabricio Paiz. Los campeones se impusieron por 2/6, 7/6 y 6/4.

 

Por su parte, en Quinta Caballeros, que fue la categoría con mayor convocatoria con 25 duplas, se consagraron Dumerauf y Aguer. En el encuentro decisivo superaron a Moretti – Iriarte por 7/6, 1/6 y 6/4.

 

En tanto, en Séptima Caballeros, donde participaron 14 binomios, el título fue para Álvarez – Mariano, quienes vencieron en la final a Mazzey – Haritchet por 6/1 y 6/4.

 

Por el lado de la rama femenina, Catala y Piecente se impusieron en la final disputada en Club de Amigos frente a Buey – Etchechuri por 6/2 y 6/1 en Quinta. Hubo 11 parejas.

 

Por último, en Séptima, con 11 parejas, las campeonas fueron Cabrera y Poyo, que en la final derrotaron a Fernández y Constancio por 3/6, 6/4 y 7/5.

 

La actividad del circuito continuará el próximo fin de semana, cuando se disputen las categorías Cuarta, Quinta Junior, Sexta y Séptima B Caballeros, mientras que en Damas habrá competencia en Sexta y Séptima B.

 

Fuente: prensa ACOP

 

