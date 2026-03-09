Abre la inscripción para Programas de Natación y Acquagym

Este lunes el Municipio anunció que se abrirá la inscripción para participar de los Programas Municipales de Natación y Acquagym, que retornarán la actividad en poco tiempo.

Desde la Subsecretaría de Deportes indicaron que los interesados podrán inscribirse a partir de este martes 10 de marzo en la oficina de la Dirección de Deporte Social, ubicada en la Casa del Deporte, en avenida Del Valle 3549. Tendrán tiempo hasta el próximo viernes 20, con cupos limitados para las actividades.

Aclararon que se trata de una instancia de pre inscripción y que posteriormente se comunicarán para confirmar el cupo solicitado.

Desde el área indicaron que estos programas tienen “el objetivo de seguir promoviendo actividades saludables en toda la comunidad, como así también acompañar a las distintas disciplinas deportivas”.