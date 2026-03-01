Los resultados de Veteranos: arrancó el 2026

La Liga Sénior de Olavarría dio inicio al primer torneo oficial del año y fue con el estreno de la división menor.

La categoría +42 tuvo su primera fecha en diferentes escenarios y fue con goles en los 10 partidos.

Por otro lado, se disputó la Final del Torneo de Verano para la categoría +55 donde se consagró Autoservicio Katrina ante un importante marco de público.

Los resultados:

+42

Deportivo Olavarría 4 (Colo, Guevara, Ibarra, Saavedra) – 0 Villa Aurora

Ferro Sénior 1 (Mendia) – 1 (Moyano) Deportivo Fran

La Candela 2 (Mayoz) – 1 (Moreno) Santa Catalina

Loma Negra 6 (Gorosito, Montero -2-, Pellejero, Rivera, Valencia) – 0 Hinojo

Mariano Moreno 5 (Galván, Gutiérrez, Islas, Laborde -2-) – 0 Amanecer Argentino

Molino Viejo 1 (Giles) – 0 10 de Junio

San Martín 2 (Blanco, Ríos) – 0 Villa Magdalena

Santa Luisa 2 (Eguren, Gómez) – 2 (García, Ramírez) Tercer Tiempo

Lo Viejo Funciona 1 (Mussi) – 4 (Sibiglia, Stein 2-, Benítez) El Provincial

Soc. Fomento Mariano Moreno 2 (Barragán, Ramos) – 2 (Averasturie, Moyano)

+55:

Autoservicio Katrina 1 (5) (Ramón Miño) – 1 (4) (José Escobar) Camioneros