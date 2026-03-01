Los resultados de Veteranos: arrancó el 2026 | Infoeme
Domingo 01 de Marzo 2026 - 14:32hs
Domingo 01 de Marzo 2026 - 14:32hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Veteranos
 - 1 de Marzo de 2026 | 13:49

Los resultados de Veteranos: arrancó el 2026

En el transcurso del pasado sábado dio comienzo la competencia oficial del 2026 para los Veteranos con la fecha inaugural en la menor divisional.

Foto: Canal Veteranos

La Liga Sénior de Olavarría dio inicio al primer torneo oficial del año y fue con el estreno de la división menor.

 

La categoría +42 tuvo su primera fecha en diferentes escenarios y fue con goles en los 10 partidos.

 

Por otro lado, se disputó la Final del Torneo de Verano para la categoría +55 donde se consagró Autoservicio Katrina ante un importante marco de público.

 

Los resultados:

+42

Deportivo Olavarría 4 (Colo, Guevara, Ibarra, Saavedra) – 0 Villa Aurora

Ferro Sénior 1 (Mendia) – 1 (Moyano) Deportivo Fran

La Candela 2 (Mayoz) – 1 (Moreno) Santa Catalina

Loma Negra 6 (Gorosito, Montero -2-, Pellejero, Rivera, Valencia) – 0 Hinojo

Mariano Moreno 5 (Galván, Gutiérrez, Islas, Laborde -2-) – 0 Amanecer Argentino

Molino Viejo 1 (Giles) – 0 10 de Junio

San Martín 2 (Blanco, Ríos) – 0 Villa Magdalena

Santa Luisa 2 (Eguren, Gómez) – 2 (García, Ramírez) Tercer Tiempo

Lo Viejo Funciona 1 (Mussi) – 4 (Sibiglia, Stein 2-, Benítez) El Provincial

Soc. Fomento Mariano Moreno 2 (Barragán, Ramos) – 2 (Averasturie, Moyano)

 

+55:

Autoservicio Katrina 1 (5) (Ramón Miño) – 1 (4) (José Escobar) Camioneros

 

