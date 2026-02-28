Distinción del “Milrayitas” para Aman por completar sus estudios

Gonzalo Aman completó una semana de entrenamientos con la Selección Argentina U18 y también sus estudios secundarios, por lo que fue distinguido por Peñarol.

El olavarriense logró completar sus estudios en una escuela privada de Mar del Plata pocos días de haber regresado de la primera convocatoria de la Confederación Argentina de Básquet a la pre-selección U18 que se prepara para diferentes certámenes internacionales.

“Nuestro jugador Gonzalo Aman alcanzó un importante paso en su formación personal al egresar del nivel secundario en el Colegio de las Naciones Unidas, institución con la que el Club Atlético Peñarol mantiene un sólido convenio educativo que acompaña el desarrollo integral de nuestros deportistas.

Celebramos tu esfuerzo, compromiso y constancia, Gonza. Orgullo milrayita”, sostuvo la entidad marplatense ante el objetivo cumplido del jugador surgido en Estudiantes.