Sabado 28 de Febrero 2026
 28 de Febrero de 2026

MAFF: jugaron los primeros 18 hoyos con mucha participación

Este sábado se puso en marcha la 14° edición del Torneo MAFF, una de las competencias más tradicionales y convocantes del calendario local. 

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron los primeros 18 hoyos del MAFF reservado para seis categorías.

 

En la categoría Profesionales, Ezequiel Beloqui y Félix Córdoba fueron los destacados de la jornada inicial, registrando las mejores tarjetas y compartiendo el liderazgo tras la primera vuelta. 

 

En tanto, en la clasificación Scratch, Conrado González Pini mostró un juego sólido y consistente para ubicarse como puntero al cierre del sábado.

 

El Torneo MAFF se caracteriza por ofrecer categorías para todos los hándicaps, lo que permite una amplia participación y garantiza competencia en cada uno de los segmentos. 

 

Como sucede año tras año, la edición 2026 reúne a numerosos jugadores locales y de la región, quienes eligen este torneo no solo por su nivel deportivo, sino también por el clima de encuentro que lo distingue.

 

Los resultados:

Categoría Profesionales

1°: Ezequiel Beloqui – Félix Córdoba con 67 golpes C/U

3°: Dino Pagliero con 70 golpes

 

Categoría Scratch

1°: Conrado González Pini con 69 golpes gross

2°: Marcelo Fabbi – Juani Messineo con 71 golpes gross C/U

 

Categoría Hasta 9

1°: Marcelo Fabbi – Conrado González Pini con 64 golpes C/U

3°: Raúl Bidé con 66 golpes

 

Categoría de 10 a 16

1°: Jonathan Coria con 67 golpes

2°: Francisco Arenas con 68 golpes

3°: Cristian Ferro – José Gonzáles – Leonardo Patane – Uma Springer con 69 golpes C/U

 

Categoría de 17 a 24

1°: Jesús Tamame con 64 golpes

2°: Valentín Cisneros con 65 golpes

3°: Fabián Palacios con 67 golpes

 

Categoría 25 al Máximo

1°: Ricardo De Beláustegui con 63 golpes

2°: José Armendano con 66 golpes

3°: Antonio Álvarez – Raúl Sabbatini con 67 golpes C/U

 

Los últimos 18 hoyos se disputarán en la mañana domingo, con las primeras salidas desde las 8:00 hs. y actividad hasta las 10:00 hs. 

 

Fuente: prensa CAE

 

