MAFF: jugaron los primeros 18 hoyos con mucha participación

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron los primeros 18 hoyos del MAFF reservado para seis categorías.

En la categoría Profesionales, Ezequiel Beloqui y Félix Córdoba fueron los destacados de la jornada inicial, registrando las mejores tarjetas y compartiendo el liderazgo tras la primera vuelta.

En tanto, en la clasificación Scratch, Conrado González Pini mostró un juego sólido y consistente para ubicarse como puntero al cierre del sábado.

El Torneo MAFF se caracteriza por ofrecer categorías para todos los hándicaps, lo que permite una amplia participación y garantiza competencia en cada uno de los segmentos.

Como sucede año tras año, la edición 2026 reúne a numerosos jugadores locales y de la región, quienes eligen este torneo no solo por su nivel deportivo, sino también por el clima de encuentro que lo distingue.

Los resultados:

Categoría Profesionales

1°: Ezequiel Beloqui – Félix Córdoba con 67 golpes C/U

3°: Dino Pagliero con 70 golpes

Categoría Scratch

1°: Conrado González Pini con 69 golpes gross

2°: Marcelo Fabbi – Juani Messineo con 71 golpes gross C/U

Categoría Hasta 9

1°: Marcelo Fabbi – Conrado González Pini con 64 golpes C/U

3°: Raúl Bidé con 66 golpes

Categoría de 10 a 16

1°: Jonathan Coria con 67 golpes

2°: Francisco Arenas con 68 golpes

3°: Cristian Ferro – José Gonzáles – Leonardo Patane – Uma Springer con 69 golpes C/U

Categoría de 17 a 24

1°: Jesús Tamame con 64 golpes

2°: Valentín Cisneros con 65 golpes

3°: Fabián Palacios con 67 golpes

Categoría 25 al Máximo

1°: Ricardo De Beláustegui con 63 golpes

2°: José Armendano con 66 golpes

3°: Antonio Álvarez – Raúl Sabbatini con 67 golpes C/U

Los últimos 18 hoyos se disputarán en la mañana domingo, con las primeras salidas desde las 8:00 hs. y actividad hasta las 10:00 hs.

Fuente: prensa CAE