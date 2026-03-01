Matías Abelairas dirigirá la Reserva de River Plate

El ex futbolista olavarriense será el DT de la Reserva por algunos días, según confirmaron desde River Plate en reemplazo de Marcelo Escudero, que dirigirá la Primera División tras la salida de Marcelo Gallardo.

La salida de Marcelo Gallardo trae con sí una reestructuración de la División Reserva ya que Marcelo Escudero -su entrenador- pasará a dirigir momentáneamente a la Primera. El hueco que deja el “Pichi” será ocupado por Diego Armando Barrado y Matías Abelairas.

Barrado y Abelairas trabajan en el fútbol formativo de River y estarán a cargo de la Reserva por unos días, hasta que Marcelo Escudero pueda volver a su cargo. Mientras tanto, los dos volantes con pasado en Núñez estarán con la Reserva y puede que tengan que dirigir el próximo 4 de marzo ante Godoy Cruz.

Fuente: La Página del Millonario