Matías Abelairas dirigirá la Reserva de River Plate | Infoeme
Domingo 01 de Marzo 2026 - 16:58hs
34°
Domingo 01 de Marzo 2026 - 16:58hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 1 de Marzo de 2026 | 14:37

Matías Abelairas dirigirá la Reserva de River Plate

La salida de Marcelo Gallardo en River Plate obligó la restructuración, momentánea, del fútbol y en la División Reserva, estará Matías Abelairas.

El ex futbolista olavarriense será el DT de la Reserva por algunos días, según confirmaron desde River Plate en reemplazo de Marcelo Escudero, que dirigirá la Primera División tras la salida de Marcelo Gallardo.

 

La salida de Marcelo Gallardo trae con sí una reestructuración de la División Reserva ya que Marcelo Escudero -su entrenador- pasará a dirigir momentáneamente a la Primera. El hueco que deja el “Pichi” será ocupado por Diego Armando Barrado y Matías Abelairas.

 

Barrado y Abelairas trabajan en el fútbol formativo de River y estarán a cargo de la Reserva por unos días, hasta que Marcelo Escudero pueda volver a su cargo. Mientras tanto, los dos volantes con pasado en Núñez estarán con la Reserva y puede que tengan que dirigir el próximo 4 de marzo ante Godoy Cruz.

 

Fuente: La Página del Millonario

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME