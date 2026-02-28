Chañares, líder absoluto en la Conferencia Norte

La máxima categoría del básquet nacional femenino sigue adelante con la Fase Regular del Torneo Clausura y Chañares sigue sumando festejos.

Chañares se presentó por duplicado en el gimnasio “Ubaldo Adelico Moya” de James Craik y sigue de buena racha. En el primer partido de la semana venció a Bochas y luego hizo lo propio ante Fusión Riojana.

Ante su gente, las líderes vencieron a Bochas por 64 a 52 con 2 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero para Lucía Juárez en 19:50 minutos en cancha y luego fue 86 a 68 ante el representativo de La Rioja donde la base de Olavarría jugó 19:19 minutos con 17 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 recupero.

El equipo cordobés suma 13 victorias consecutivas, manteniéndose como líder absoluto de la Zona Norte, ratificando su gran presente y consolidándose como uno de los equipos más sólidos y competitivos del torneo.