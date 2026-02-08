Racing perdió por penales en la Final y quedó sin chances de ascenso

Hace muchas temporadas que Racing no estaba tan cerca de volver al Torneo Federal A, pero la revancha ante Ferro, perdió por penales y quedó sin chance de Finalísima.

El “Chaira” perdió 5 a 4 ante Ferro Carril Oeste en la tanda por penales luego de igualar 1 a 1 en el Coliseo del Barrio Talleres en los segundos 90 minutos de la Final de la Región Pampeana Sur. Matías Ordozgoiti para el elenco de Olavarría y Albaro Orueta para el local fueron los goleadores.

Lo anheló con muchísimas ganas, lo buscó con mucho ímpetu, pero en General Pico, a Racing no lo acompañó la suerte y tras finalizar la serie igualada 3 a 3, perdió en los penales.

Matías Ordozgoiti había abierto el marcador a los 54´ desde el punto de penal tras una gran corrida de Mujica que fue derribado en el área por el arquero pampeano tras una falla defensiva cuando había hecho poco por inquietar a sus rivales en los primeros 45 minutos.

Falla defensiva volvió a tener el equipo dirigido por Roberto Tucker y así empató el “Verdolaga”. A los 79´la perdió Álvarez en la salida y Albaro Orueta empujó la pelota bien lejos de Vivas tras el centro de Musarella.

Había sido mejor el equipo pampeano, sin tanta situación fue el que más inquietó y con el empate asegurado fue hacer correr el tiempo para definir ante su gente desde los 12 pasos.

A la hora de la definición, Racing contó con las conversiones de Matías Ordozgoiti, Nadir Hadad, Santiago Izaguirre y Román Garabento y se fueron desviados los remates de Sebastián Álvarez y Gonzalo Izaguirre, ante la mejor puntería de Musarella, Quiroga, Pascual, Trecco y Bertaina del elenco de General Pico que solo tuvo el yerro de Ferreyra.

Fue eliminación en la Final para la “Estrellita” que completó un dignísimo papel y cedió, por azar, ante uno de los grandes elencos de la categoría que ansía volver a la tercera categoría del fútbol argentino y en la Finalísima cruzará con Sportivo Escobar que goleó en su serie.

Síntesis Racing – Ferro Carril Oeste:

Estadio: El Coliseo

Árbitro: Maximiliano Manduca (Santa Fe)

Ferro Carril Oeste (1): Joaquín Sequeira; Marcos Quiroz (M. Pérez), Agustín Vera, Mauro Martínez, Heber Pedernera (J. Soda); Fernando Pascual, Yael Ferreyra, Néstor Trecco, Axel Musarella; Albaro Orueta (F. Quiroga), Álvaro Klusener (A. Bertaina). DT- Alejandro Abaurre

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker (I. Baldo), Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (N. Grigera); Braian Bortolotti, Claudio Cevasco (S. Izaguirre), Nadir Hadad, Matías Ordozgoiti; Pablo Mujica (M. Sacheri); Luciano Rojas (R. Garabento). DT- Roberto Tucker

Amonestados: Musarella, Martínez, Abaurre -DT-, Pascual (FCO); Vivas, Ordozgoiti, Baldo (RAC)

Expulsados: Arguello (FCO); Fourcade -DT- (RAC)

Goles: 9´ ST Matías Ordozgoitit (RAC); 34´ ST Albaro Orueta (FCO)

Incidencias: FCO se impuso 5 a 4 en los penales